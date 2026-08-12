Leilane Neubarth e Camila Bomfim: uma curtida colocou as duas no centro do novo bastidor da GloboNews - Foto: reprodução

Leilane Neubarth e Camila Bomfim: uma curtida colocou as duas no centro do novo bastidor da GloboNewsFoto: reprodução

Publicado 12/08/2026 07:00

A história envolvendo Túlio Amâncio nos bastidores da GloboNews ganhou um ingrediente novo e, convenhamos, bastante curioso. Leilane Neubarth curtiu uma publicação que repercutia a versão de que Camila Bomfim teria pedido o afastamento do repórter da cobertura nacional da GloboNews, após um suposto desgaste entre os dois nos bastidores da cobertura política. A informação sobre Camila não foi confirmada oficialmente pela Globo.

Túlio realmente deixou a cobertura nacional e foi deslocado para os telejornais locais da Globo em Brasília. A emissora tratou a mudança oficialmente como uma redistribuição de funções, enquanto relatos de bastidores apontaram para um desconforto provocado pelo bom trânsito do jornalista entre fontes políticas. O envolvimento direto de Camila nessa história, porém, não foi confirmado.

Só que a curtida de Leilane chamou atenção justamente porque ela conhece muito bem os bastidores da GloboNews e trabalhou durante anos ao lado de Camila no Conexão GloboNews. Não prova absolutamente nada, é claro. Mas, para quem vive de interpretar sinais de Brasília, ignorar justamente esse sinal seria pedir demais.