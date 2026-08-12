Ratinho ganhou a defesa de Galvão Bueno e as críticas de Carmo Dalla Vecchia em meio à nova polêmica - Fotos: montagem/reprodução

Ratinho ganhou a defesa de Galvão Bueno e as críticas de Carmo Dalla Vecchia em meio à nova polêmica Fotos: montagem/reprodução

Publicado 12/08/2026 10:40

Esta coluna adora o Ratinho e, como já dizia Hildegard Angel, a papisa do colunismo social, “pode não ser a melhor opinião, pode não ser a sua opinião, mas esta é uma coluna com opinião”, e consideramos uma grande bobagem toda essa celeuma criada depois que Ratinho disse que Tiago Piquilo estava com “cara de V!*do” ao comentar o novo visual do cantor. O apresentador afirmou que estava brincando, disse que nunca teve a intenção de desrespeitar ninguém e chegou a cogitar abandonar esse tipo de brincadeira no programa.

Galvão Bueno foi ao programa, defendeu o amigo e se ofereceu até como testemunha de Ratinho, dizendo que o conhece desde o começo da carreira e nunca o viu desrespeitar ninguém. Bastou isso para também cair no tribunal das redes sociais. O detalhe que mais irritou os críticos foi Galvão ter admitido que nem sabia exatamente o que havia acontecido antes de sair em defesa do colega. Esta coluna, sinceramente, achou exagerada a reação dos críticos a Galvão.

Carmo Dalla Vecchia discordou e foi às redes dizer que a homossexualidade não deveria ser usada como motivo de piada. Também afirmou que, se Ratinho e o SBT não se atualizaram, o problema seria deles. É a opinião dele e está registrada. A desta coluna continua sendo outra: não enxergamos na fala de Ratinho a intenção de humilhar Tiago, muito menos todo o escândalo que se montou depois.

Hoje qualquer brincadeira precisa quase sair da fábrica acompanhada de manual de instruções, bula, advogado e pedido preventivo de desculpas. Ratinho faz esse tipo de humor há décadas e Tiago, no próprio momento, respondeu em tom descontraído. Pode-se gostar ou não da piada. Transformar tudo imediatamente numa crise nacional já é outro departamento. E nesse departamento, convenhamos, o mimimi está fazendo hora extra.