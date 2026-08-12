Ratinho ganhou a defesa de Galvão Bueno e as críticas de Carmo Dalla Vecchia em meio à nova polêmica Fotos: montagem/reprodução
Ratinho causa, Galvão compra a briga e Carmo Dalla Vecchia surfa na onda
Galvão Bueno saiu em defesa do apresentador, virou alvo nas redes e Carmo Dalla Vecchia também entrou na discussão
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Mãe de Lexa estaria negociando posto de rainha da União da Ilha
Darlin Sapecona é apontada nos bastidores como possível substituta de Gracyanne Barbosa à frente da bateria em 2027
Carlinhos Salgueiro admite à coluna: se for chamado, vai para 'A Fazenda'
Nome do diretor artístico do Salgueiro é avaliado para o reality e, à coluna, ele diz que ainda não recebeu nada concreto
Curtida de Leilane apimenta bastidor da GloboNews
Jornalista curtiu publicação que atribui a Camila Bomfim pedido de afastamento de Túlio Amâncio da cobertura nacional
Cabeçada na Band é só a ponta do iceberg nos bastidores do jornalismo
Episódio de violência abre espaço para falar de hostilidade, intrigas e assédio moral também presentes nos bastidores do jornalismo
RedeTV! não vai punir Sonia Abrão após notificação de Carol Lekker
Emissora prepara defesa jurídica, destaca responsabilidade de produtora e mantém apresentadora normalmente no ar
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