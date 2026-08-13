Virginia Fonseca deixa o posto de rainha de bateria da Grande Rio e reacende rumores sobre uma possível volta de Paolla Oliveira - Foto: reprodução

Virginia Fonseca deixa o posto de rainha de bateria da Grande Rio e reacende rumores sobre uma possível volta de Paolla OliveiraFoto: reprodução

Publicado 13/08/2026 07:00

Virou samba de uma temporada só. Virginia Fonseca anunciou que não seguirá como rainha de bateria da Grande Rio no Carnaval de 2027, apesar de já ter sido confirmada pela escola para mais um ano à frente dos ritmistas. A influenciadora disse que quer dedicar mais tempo aos filhos, às empresas e às pessoas que ama.



A saída mexe imediatamente com o tabuleiro do Carnaval. E uma pergunta começa a desfilar antes mesmo da escola: será que Paolla Oliveira volta? A atriz deixou o posto justamente para a chegada de Virginia e, meses atrás, seu nome já circulava nos bastidores como possibilidade para retornar à Grande Rio em 2027. Na ocasião, a escola afastou a hipótese porque Virginia permanecia no cargo. Agora, a cadeira está vazia.



Paolla também vinha sendo especulada para assumir a bateria da Imperatriz Leopoldinense, depois da saída de Iza. A presidente da escola, Cátia Drumond, não fechou completamente a porta para a possibilidade, embora nenhuma definição tenha sido anunciada.



A passagem de Virginia pela Grande Rio também foi além da Avenida. Durante o Carnaval de 2026, a presença de sua marca WePink esteve associada à temporada da influenciadora na escola, ampliando ainda mais a exposição em torno de sua estreia.



Agora, sem Virginia, começa outro desfile, o dos nomes cotados para substituí-la. E se Paolla resolver voltar para casa, ninguém poderá dizer que essa bateria ficou muito tempo sem rainha.











