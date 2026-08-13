Virginia Fonseca deixa o posto de rainha de bateria da Grande Rio e reacende rumores sobre uma possível volta de Paolla OliveiraFoto: reprodução
A saída mexe imediatamente com o tabuleiro do Carnaval. E uma pergunta começa a desfilar antes mesmo da escola: será que Paolla Oliveira volta? A atriz deixou o posto justamente para a chegada de Virginia e, meses atrás, seu nome já circulava nos bastidores como possibilidade para retornar à Grande Rio em 2027. Na ocasião, a escola afastou a hipótese porque Virginia permanecia no cargo. Agora, a cadeira está vazia.
Paolla também vinha sendo especulada para assumir a bateria da Imperatriz Leopoldinense, depois da saída de Iza. A presidente da escola, Cátia Drumond, não fechou completamente a porta para a possibilidade, embora nenhuma definição tenha sido anunciada.
A passagem de Virginia pela Grande Rio também foi além da Avenida. Durante o Carnaval de 2026, a presença de sua marca WePink esteve associada à temporada da influenciadora na escola, ampliando ainda mais a exposição em torno de sua estreia.
Agora, sem Virginia, começa outro desfile, o dos nomes cotados para substituí-la. E se Paolla resolver voltar para casa, ninguém poderá dizer que essa bateria ficou muito tempo sem rainha.
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