Renato Thor, presidente da Paraíso do Tuiuti: entre o axé, o culto e o samba, escola reforça espaço para a liberdade religiosaFoto: reprodução
Culto evangélico da Paraíso do Tuiuti divide opiniões nas redes
Convite para ação de graças provoca debate entre internautas sobre religião, carnaval e diversidade
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Virginia deixa Grande Rio e abre caminho para volta de Paolla Oliveira
Influenciadora anuncia saída do posto de rainha de bateria e deixa em aberto quem comandará os ritmistas em 2027
Ratinho causa, Galvão compra a briga e Carmo Dalla Vecchia surfa na onda
Galvão Bueno saiu em defesa do apresentador, virou alvo nas redes e Carmo Dalla Vecchia também entrou na discussão
Mãe de Lexa estaria negociando posto de rainha da União da Ilha
Darlin Sapecona é apontada nos bastidores como possível substituta de Gracyanne Barbosa à frente da bateria em 2027
Carlinhos Salgueiro admite à coluna: se for chamado, vai para 'A Fazenda'
Nome do diretor artístico do Salgueiro é avaliado para o reality e, à coluna, ele diz que ainda não recebeu nada concreto
Curtida de Leilane apimenta bastidor da GloboNews
Jornalista curtiu publicação que atribui a Camila Bomfim pedido de afastamento de Túlio Amâncio da cobertura nacional
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