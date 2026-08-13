Túlio Amâncio negou qualquer atrito pessoal nos bastidores da GloboNews - Foto: reprodução

Túlio Amâncio negou qualquer atrito pessoal nos bastidores da GloboNewsFoto: reprodução

Publicado 13/08/2026 10:45

Túlio Amâncio resolveu se pronunciar após rumores envolvendo seu nome e os bastidores da GloboNews. O jornalista foi direto ao X e negou qualquer desentendimento: “Por favor, parem de divulgar mentiras. Não houve ‘atrito pessoal’ algum.”

Ou seja: Túlio negou. E negou com todas as letras.

Mas, como toda boa história de bastidor sempre arruma um tempero a mais, Leilane Neubarth curtiu justamente a postagem que afirmava que Túlio teria se desentendido com um apresentador da GloboNews.

Túlio nega que qualquer atrito tenha existido. Leilane, por sua vez, deixou o like justamente na publicação que contava a fofoca. Curtida não é confirmação, claro. Pode significar muita coisa ou absolutamente nada. Mas que colocou mais pimenta na história, colocou.

Por enquanto, portanto, fica registrada a versão de quem está no centro da história: Túlio afirma que não houve atrito pessoal algum. E o like de Leilane? Esse fica por conta da curiosidade dos fofoqueiros de plantão.