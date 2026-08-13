Pyero Tavolazzi afirmou que pobreza é uma doença espiritual e mental - Foto: reprodução

Pyero Tavolazzi afirmou que pobreza é uma doença espiritual e mentalFoto: reprodução

Publicado 13/08/2026 09:45



O pastor, empresário e mentor Pyero Tavolazzi, ligado à Lagoinha Alphaville, causou repercussão ao afirmar que “se você é pobre, você é doente”. Segundo ele, a pobreza seria uma doença tanto espiritual quanto mental.

Pyero foi além e afirmou que seria impossível compreender “o Reino e o Rei” e continuar pobre. Na visão do pastor, pessoas em situação de pobreza entrariam em um “ciclo de improdutividade espiritual e mental”, alimentado também por crenças que ele classificou como “mentiras estabelecidas por Satanás”.

Ao explicar seu pensamento, Tavolazzi contou que nasceu em uma família pobre e que chegou a viver de doações durante a infância. Hoje, além da atuação religiosa, trabalha como empresário e mentor, abordando temas como prosperidade, negócios e desenvolvimento pessoal.

A declaração, claro, abriu uma discussão daquelas. Se pobreza virou doença, só falta agora o boleto chegar acompanhado de receita médica.