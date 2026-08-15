Raffa desabafou sobre supostas agressões que sofreu de Latino - Reprodução de vídeo / Instagram

Raffa desabafou sobre supostas agressões que sofreu de LatinoReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 15/08/2026 08:41

Rio - Ex-mulher de Latino, Raffa Rarbbie desabafou nas redes sociais , na noite desta sexta-feira (14), denunciando agressões psicológicas e verbais no casamento com o cantor. A influenciadora digital e cantora afirmou, também, que pediu a separação.

"Eu simplesmente estou passando por momentos mais horríveis da minha vida. Depois de muitos dias eu estou tentando vir falar com vocês, mas é muito difícil. Dói muito você ter acreditado em alguém, você ter confiado em alguém e você simplesmente receber as piores coisas dessa pessoa", iniciou ela.



"E quando eu falo piores, é piores mesmo. Eu estou falando de ingratidão. Eu estou falando de agressão contra mim e contra minha mãe. Eu estou falando de agressão das mais diversas formas", disse Raffa, ao compartilhar um vídeo no qual o cantor aparece gritando enquanto dirige.



A influenciadora falou que Latino chegou a quebrar o seu celular para tentar destruir possíveis provas contra ele. No entanto, segundo a influenciadora, os conteúdos eram armazenados em uma nuvem. "E quebrou o meu telefone por uma questão simples. O narcisista agressor, ele tenta desfazer todas as provas que você tem contra ele. Já ouviram falar em tema de arquivo? Então, quando alguém vai e tenta acabar com alguém ou com alguma coisa para destruir provas. O que essa pessoa não imaginou é que existia uma nuvem [armazenamento] conectada àquele telefone. Existia um outro telefone conectado àquele telefone".



A cantora alegou que a discussão ocorreu por uma divergência de opinião a respeito de um funcionário. "Eu simplesmente falei que não podia acontecer, porque tem outros funcionários. E nisso a pessoa [Latino] simplesmente se revoltou e começou a gritar: 'Você vai ver quem manda aqui, quem manda aqui sou eu. Eu vou te mostrar quem é que manda aqui. Quem paga isso sou eu'", falou ela.



De acordo com a influenciadora, Latino já teve a mesma atitude outras vezes. "E começaram as agressões verbais, que já aconteceram várias vezes. Eu tive que ouvir que eu sou frustrada, eu tive que ouvir que eu sou manipuladora, eu tive que ouvir as piores coisas que vocês puderem imaginar. E o que eu estou falando aqui, eu vou sustentar".



Em seguida, explicou o motivo de não ter exposto as agressões anteriormente. "Porque eu tenho um defeito muito grande de acreditar que as pessoas vão melhorar. De acreditar que nunca é aquilo que é. De acreditar na palavra das pessoas. E eu simplesmente acreditava que isso era por uma questão x ou y, que eu não vou falar aqui porque envolve o nome de muita gente. Mas eu achava que era sempre uma coisa ou outra. E aí eu falava para a pessoa: 'Você precisa de tratamento'. E era pastor orando, um monte de intervenções acontecendo para que as coisas tomassem um jeito", continuou.



"Para quem já foi vítima de pessoas narcisistas, sabem o quanto elas conseguem enganar emocionalmente. [...] Eles sempre vão exatamente onde você tem um ponto de fraqueza. Porque eles sabem onde é. Eles descobrem sempre onde é. E eles sempre vão tentar te atacar ali. Então eu já ouvi as coisas mais absurdas que vocês possam imaginar. Mas depois a pessoa vinha, muitas vezes, e pedia desculpa".



"Foi muita coisa. Afinal, eu estou falando de quase 7 anos. Só que os últimos meses pioraram absurdamente. Os últimos doze meses foram horríveis. Que vão estar a seguir". Logo após, mostrou outro trecho do mesmo registro no qual o artista dispara: "É isso que as mulheres fazem com os homens, vocês são tudo um bando de b*st*. É isso o que vocês fazem, entendeu? Até o cara ficar louco e dar um monte de tiro e morrer", disse ela.

Raffa reafirmou que os comportamentos agressivos eram contra a mãe dela. "No dia dessa discussão, sobre essa questão boba de funcionário, a pessoa simplesmente estava no nosso quarto e saiu gritando comigo. Abriu o quarto da minha mãe, que é na frente, e entrou com todas as agressividades do mundo lá gritando com a minha mãe. Meu pai nunca gritou com a minha mãe, não existe isso na minha família".



A cantora disse que decidiu expor as possíveis violências que sofreu durante o relacionamento. "[Ele] mostra uma alegria que não existe, quando no fundo é uma depressão absurda. Mostra um ser humano que não existe, é uma farsa. E por causa do silêncio de muitas mulheres, com certeza, a reputação ficou intacta durante muito tempo. Só que tem hora que não dá mais, tem hora que você pensa assim: 'Eu tenho que abrir a minha boca e falar'. [...] Eu vi coisas horrorosas. E eu não vou ficar calada com relação a isso. [...] Tem muitos homens com reputação intacta em razão do silêncio de muitas mulheres".



"Essa pessoa vai responder por tudo aquilo que fez contra mim e contra minha mãe. E além de tudo isso, no mesmo dia, eu pedi a separação. E a pessoa está tentando me atacar de todas as formas. Financeiramente também, já que já quebrou coisas minhas, patrimônio, meu celular", afirmou Raffa.

O DIA tenta localizar a assessoria de comunicação do cantor. No entanto, até o fechamento desta reportagem não obteve resposta. O espaço segue aberto para eventual manifestação.

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