Sabrina Sato compartilhou imagem em que aparece nua - Reprodução/Instagram

Sabrina Sato compartilhou imagem em que aparece nua Reprodução/Instagram

Publicado 14/08/2026 17:34

Rio - Sabrina Sato , de 45 anos, usou as redes sociais nesta sexta-feira (14) para compartilhar um álbum de fotos da última semana. Entre os cliques, a apresentadora surgiu nua e arrancou elogios do marido, Nicolas Prattes, de 29.

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"Esses últimos 5 dias tão lindos...", escreveu na legenda. Nos comentários, o marido da apresentadora não escondeu o orgulho. "Fiquei com um sorriso bobo vendo cada foto. Te amo!!!"

Na publicação também aparecem uma imagem de Sabrina Sato com a filha, Zoe, de 7 anos, fruto da antiga relação com Duda Nagle, e outra com Nicolas Prattes. Ela também exibiu a barriguinha da nova gestação. O casal espera um menino.

Sabrina Sato e Nicolas Prattes assumiram publicamente o relacionamento durante o Carnaval de 2024. Meses depois, ficaram noivos e oficializaram a união em uma cerimônia em Porto Feliz, no interior de São Paulo, em janeiro do ano passado.