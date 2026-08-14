Mileide Mihaile nega negociação com Grande Rio após saída de Virginia - Reprodução / Instagram

Mileide Mihaile nega negociação com Grande Rio após saída de VirginiaReprodução / Instagram

Publicado 14/08/2026 12:38

Rio - Mileide Mihaile se manifestou, nesta sexta-feira (14), através do stories do Instagram, sobre os rumores de que poderia assumir o posto de rainha de bateria da Grande Rio no Carnaval de 2027. O nome da influenciadora ganhou força entre sambistas e fãs depois da saída de Virginia Fonseca, mas ela afirmou que não recebeu qualquer proposta da escola de Duque de Caxias.

"Com a Virginia deixando o posto, vocês colocaram uma coroa imaginária na minha cabeça. Mesmo não sendo verdade, eu estou muito feliz e grata. Obrigada pela torcida de vocês", afirmou.

Mileide também deixou claro que ainda não decidiu como será sua participação no próximo Carnaval. Apesar da repercussão, ela descartou qualquer acerto com a agremiação neste momento. "Não tem negociação nenhuma, tá? Obrigada pelo carinho. Estou muito feliz com essa torcida, mas ainda não defini o meu Carnaval", explicou.

As especulações começaram depois que Virginia anunciou, na quarta-feira (12), sua saída do posto. Ela havia estreado à frente da bateria da Grande Rio no desfile de 2026 e já estava confirmada para o ano seguinte. Ao comunicar a decisão, afirmou que pretende reduzir compromissos para dedicar mais tempo aos filhos, aos negócios e à vida pessoal.

Em meio à torcida pelo nome de Mileide, a influenciadora pediu respeito a Virginia e às outras mulheres que ocupam posições de destaque no Carnaval. Para ela, a preferência por uma pessoa não precisa vir acompanhada de críticas às demais.

"Todo mundo é maravilhoso, todo mundo tem fases na sua vida, todo mundo tem outras prioridades. E eu vou te dizer, todas nós somos maravilhosas, né? Todas somos rainhas", declarou.

Relação antiga com a Grande Rio

A possibilidade de Mileide voltar à Grande Rio ganhou força também por causa de sua trajetória na escola. Antes de assumir a bateria da Unidos da Tijuca no Carnaval de 2026, ela passou nove anos ligada à agremiação de Duque de Caxias e desfilou como musa.

Mileide também está sem posto definido para 2027. Em maio, anunciou sua saída da Unidos da Tijuca depois de uma temporada como rainha de bateria. Mesmo com a despedida, deixou claro que pretende manter sua ligação com o samba.

A mobilização em torno de seu nome, segundo ela, despertou uma mistura de carinho e gratidão. "Eu posso confessar para vocês que o meu coração se enche de alegria. Posso confessar para vocês que eu fico, assim, explodindo de gratidão, de amor, de todos os bons sentimentos que uma pessoa pode ter recebendo todos os recados, todas as mensagens dos seguidores, dos sambistas, de algumas musas, de algumas rainhas, do povo do Rio de Janeiro", contou.

Sem revelar por qual escola pretende desfilar, Mileide confirmou que deseja retornar à Marquês de Sapucaí em 2027. Ao falar da antiga casa, também reforçou o carinho pela comunidade. "Foram nove anos de Grande Rio, então eu estou torcendo sempre por vocês", afirmou.