Luisa Périssé e Rafael Coimbra - Reprodução/Instagram

Luisa Périssé e Rafael CoimbraReprodução/Instagram

Publicado 14/08/2026 12:03



Rio – Luisa Périssé , de 27 anos, desmentiu rumores sobre casamento com o namorado, Rafael Coimbra, de 32. A humorista se manifestou sobre os boatos em publicação nas redes sociais, nesta quinta-feira (13).

Em vídeo, ela aparece ao lado do companheiro cantando a música "Famosa Pipoka", de MC Pipokinha. Nele, Périssé repete um trecho da música com teor explícito. Coimbra, ao perceber a letra, tira o celular das mãos dela. Na postagem, ela escreveu: "A internet achando que vamos casar esse ano. A gente:", em referência à discordância com o namorado.



Nos Stories do Instagram, Luisa ainda destacou que os boatos sobre o casamento não são verdadeiros. "Gente, eu não vou casar. Ok? Não sei onde inventaram isso, mas enfim", disse.

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa