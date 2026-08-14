Carolina Dieckmmann junto do filho, José WorcmanReprodução/Instagram
É o primeiro aniversário que José celebra longe de casa, desde que se mudou para Amsterdã, na Holanda, para estudar. Em postagem, Dieckmmann destacou a falta que sente do filho. “Não há nada melhor do que estar junto. Ah, filho... sou tão feliz com você perto; sou feliz também com você seguindo seu caminho, batendo suas asas com tanta coragem”, disse.
Ela, ainda, desejou prosperidade para o futuro do jovem, e pediu para que não se esquecesse de casa. “Que o mundo seja sempre um lugar de prazer com as suas escolhas. Que você siga voando, e que não se esqueça do ninho. Te amo, cria. Feliz vida!”.
A atriz também é mãe de Davi Frota, de 27, nascido de seu primeiro casamento, com Marcos Frota, de 69.
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