Conor Kennedy e Giulia Be - Clayton Felizardo / Brazil News

Conor Kennedy e Giulia Be Clayton Felizardo / Brazil News

Publicado 14/08/2026 15:23

Giulia Be reage com ironia após prisão de Conor Kennedy ser decretada Reprodução / Instagram

A artista compartilhou uma homenagem feita por Conor em seu aniversário e escreveu: "I love you my menino preso". Em português, a frase significa: "Eu amo você, meu menino preso".Na publicação original, Conor chamou Giulia de "Potato", palavra que significa "batata" em inglês e que, pelo contexto, seria um apelido carinhoso usado pelo americano para se referir à cantora.Além da declaração para Giulia, Conor também compartilhou nas redes sociais uma publicação com instruções para pessoas interessadas em ingressar nas Forças Armadas da Ucrânia. Ao divulgar o conteúdo, escreveu: "Recomendo muito".Entenda o casoO Tribunal Distrital de Basmanny, em Moscou, autorizou a prisão de Conor Kennedy à revelia. Ele é acusado pelas autoridades russas de atuar como mercenário ao lado das forças ucranianas.Segundo o jornal britânico The Independent, a imprensa estatal da Rússia informou que Conor poderia enfrentar uma pena de sete a dez anos de prisão caso fosse levado a julgamento no país. A possibilidade, porém, é considerada improvável.Filho do secretário de Saúde dos Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., Conor revelou em 2022 que integrou um grupo internacional de voluntários que atuou na Ucrânia contra as tropas russas.Na época, ele afirmou que decidiu viajar ao país para ajudar os ucranianos após a invasão promovida pela Rússia e declarou que estava "disposto a morrer" pela causa.Conor e Giulia começaram a se relacionar em 2021. O casal oficializou a união em março de 2026, em uma cerimônia reservada em Los Angeles, nos Estados Unidos. Os dois também planejam uma celebração maior no Rio de Janeiro em outubro deste ano.