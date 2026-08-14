Carla Faria se pronunciou sobre o episódio que terminou com a expulsão de Lucas Ranhol do 'De Férias com o Ex Diretoria 2'Reprodução / Instagram
A influenciadora contou que procurou Kleber, com quem se relacionava no programa, porque se sentiu "desrespeitada" e "invadida". A situação desencadeou uma confusão na casa, com a entrada de seguranças, e Carla afirmou que começou a ter uma crise de ansiedade.
Ela disse ainda que passou a duvidar da própria percepção depois que outros participantes questionaram o relato e Ranhol negou o ocorrido. No dia seguinte, afirmou ter conversado com a psicóloga do programa e reforçado que não queria ser injusta com ele. Mais tarde, a produção comunicou a expulsão do participante.
"Eu não tenho poder nenhum em expulsar ninguém de nenhum reality... Eu deixei claro para ela o tempo todo que eu não queria ser injusta com ele", afirmou Carla. Segundo ela, cabia à produção avaliar o episódio e decidir se as regras do programa haviam sido ultrapassadas.
Carla também pediu que o público não atacasse Ranhol e ressaltou que o episódio havia acontecido cerca de um ano antes da exibição. As gravações começaram em agosto de 2025, segundo a influenciadora. "Eu vim aqui com a minha verdade, assim como ele está com a verdade dele, e vai ser assim, gente: a minha palavra contra a dele, infelizmente", declarou.
Lucas Ranhol nega acusação
Em seu pronunciamento, Ranhol afirmou que não tocou em Carla e questionou a ausência, na edição exibida, de imagens que mostrassem o momento relatado por ela. "Eu tenho certeza absoluta que eu não encostei na bund* dela. Não existe. Eu não tinha intimidade, eu não era amigo o suficiente dela para encostar numa bund* dela", declarou.
Ranhol afirmou ainda que conversou com Carla após a exibição do programa, mas manteve sua versão. "Vai ser a minha palavra contra a dela", declarou. Ele disse que não pretende voltar a falar sobre o assunto e que atualmente está em outra fase da vida, voltada à família.
No programa, a produção comunicou aos participantes que Ranhol havia sido retirado da casa e afirmou que comportamentos que ultrapassem os limites de outras pessoas não são tolerados. Antes do anúncio, ele já havia negado a acusação aos demais integrantes do elenco. A "MTV Brasil" não teve um novo pronunciamento diante dos novos acontecimentos até o momento que esta matéria foi escrita.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa