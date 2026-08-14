Carla Faria se pronunciou sobre o episódio que terminou com a expulsão de Lucas Ranhol do 'De Férias com o Ex Diretoria 2' - Reprodução / Instagram

Carla Faria se pronunciou sobre o episódio que terminou com a expulsão de Lucas Ranhol do 'De Férias com o Ex Diretoria 2'Reprodução / Instagram

Publicado 14/08/2026 14:06 | Atualizado 14/08/2026 14:36

Rio - Carla Faria, de 29 anos, se pronunciou sobre episódio, que foi ao ar nesta quinta-feira (13), e terminou com a expulsão de Lucas Ranhol, de 21 anos, do "De Férias com o Ex Diretoria 2" . A influenciadora afirmou que o participante apertou seu bumbum sem consentimento durante a última festa do reality e disse que decidiu explicar sua versão após considerar que a edição deixou a situação sem contexto. Ranhol, por sua vez, negou a acusação.

Segundo Carla, ela conversava de frente para Lumena quando sentiu alguém tocá-la. Ao olhar para trás, viu Ranhol e o confrontou naquele momento. "Senti, enquanto eu conversava com a Lumena, alguém apertando a minha bund*. Quando eu olho para trás, quem está atrás de mim era o Ranhol... Eu olhei para trás na hora, vi que era ele que estava atrás de mim e falei: 'Você é maluco? Por que você fez isso?'", relatou.



A influenciadora contou que procurou Kleber, com quem se relacionava no programa, porque se sentiu "desrespeitada" e "invadida". A situação desencadeou uma confusão na casa, com a entrada de seguranças, e Carla afirmou que começou a ter uma crise de ansiedade.

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Ela disse ainda que passou a duvidar da própria percepção depois que outros participantes questionaram o relato e Ranhol negou o ocorrido. No dia seguinte, afirmou ter conversado com a psicóloga do programa e reforçado que não queria ser injusta com ele. Mais tarde, a produção comunicou a expulsão do participante.



"Eu não tenho poder nenhum em expulsar ninguém de nenhum reality... Eu deixei claro para ela o tempo todo que eu não queria ser injusta com ele", afirmou Carla. Segundo ela, cabia à produção avaliar o episódio e decidir se as regras do programa haviam sido ultrapassadas.



Carla também pediu que o público não atacasse Ranhol e ressaltou que o episódio havia acontecido cerca de um ano antes da exibição. As gravações começaram em agosto de 2025, segundo a influenciadora. "Eu vim aqui com a minha verdade, assim como ele está com a verdade dele, e vai ser assim, gente: a minha palavra contra a dele, infelizmente", declarou.



Lucas Ranhol nega acusação



Em seu pronunciamento, Ranhol afirmou que não tocou em Carla e questionou a ausência, na edição exibida, de imagens que mostrassem o momento relatado por ela. "Eu tenho certeza absoluta que eu não encostei na bund* dela. Não existe. Eu não tinha intimidade, eu não era amigo o suficiente dela para encostar numa bund* dela", declarou. Ela disse ainda que passou a duvidar da própria percepção depois que outros participantes questionaram o relato e Ranhol negou o ocorrido. No dia seguinte, afirmou ter conversado com a psicóloga do programa e reforçado que não queria ser injusta com ele. Mais tarde, a produção comunicou a expulsão do participante."Eu não tenho poder nenhum em expulsar ninguém de nenhum reality... Eu deixei claro para ela o tempo todo que eu não queria ser injusta com ele", afirmou Carla. Segundo ela, cabia à produção avaliar o episódio e decidir se as regras do programa haviam sido ultrapassadas.Carla também pediu que o público não atacasse Ranhol e ressaltou que o episódio havia acontecido cerca de um ano antes da exibição. As gravações começaram em agosto de 2025, segundo a influenciadora. "Eu vim aqui com a minha verdade, assim como ele está com a verdade dele, e vai ser assim, gente: a minha palavra contra a dele, infelizmente", declarou.Em seu pronunciamento, Ranhol afirmou que não tocou em Carla e questionou a ausência, na edição exibida, de imagens que mostrassem o momento relatado por ela. "Eu tenho certeza absoluta que eu não encostei na bund* dela. Não existe. Eu não tinha intimidade, eu não era amigo o suficiente dela para encostar numa bund* dela", declarou.

O participante também afirmou que já evitava contato com Carla antes do episódio e argumentou que outras pessoas estavam presentes na festa. "Se tivesse prova, meu irmão, eu ia falar... Mas não foi o caso, como eu falei. Não existe essa cena, não existe porque não aconteceu. Eu estou sendo acusado de algo que eu não fiz", disse.



Ranhol afirmou ainda que conversou com Carla após a exibição do programa, mas manteve sua versão. "Vai ser a minha palavra contra a dela", declarou. Ele disse que não pretende voltar a falar sobre o assunto e que atualmente está em outra fase da vida, voltada à família.



No programa, a produção comunicou aos participantes que Ranhol havia sido retirado da casa e afirmou que comportamentos que ultrapassem os limites de outras pessoas não são tolerados. Antes do anúncio, ele já havia negado a acusação aos demais integrantes do elenco. A "MTV Brasil" não teve um novo pronunciamento diante dos novos acontecimentos até o momento que esta matéria foi escrita.



*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa