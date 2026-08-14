Perlla e Patrick Abrahão anunciam pausa no casamentoReprodução / Instagram
Segundo o texto, os dois ainda buscaram uma reconciliação antes de colocar um ponto final na união. O casal já havia enfrentado uma separação anterior e retomado o relacionamento em setembro de 2025. "Hoje, queremos comunicar que Perlla e Patrick decidiram encerrar o matrimônio e seguir caminhos diferentes. A decisão partiu de Patrick e foi respeitada por ambos. Durante esse processo, houve oração, esperança e o desejo de uma reconciliação, como já aconteceu anteriormente. Porém, entendemos que estamos vivendo momentos diferentes e seguindo projetos e caminhos distintos", diz o texto.
Ainda de acordo com o comunicado, a separação ocorreu de forma amigável. Os dois também pediram respeito ao momento. "A partir de agora, cada um seguirá com seus trabalhos e sua trajetória, levando consigo respeito, carinho e gratidão por tudo o que vivemos e construímos juntos. Pedimos a compreensão, o carinho e, principalmente, o respeito de todos neste momento e diante dessa decisão. Que Deus abençoe os nossos caminhos e a todos que fizeram parte da nossa história."
Casal já havia enfrentado uma separação
Perlla e Patrick retomaram o casamento em setembro de 2025, cerca de um ano depois de a cantora anunciar uma pausa na relação. O primeiro afastamento ocorreu após um período conturbado vivido pelo casal.
Patrick foi preso em 2022, três meses depois do casamento com a artista, acusado de integrar um esquema de pirâmide financeira transnacional. Ele passou dez meses na prisão. Durante o período em que Patrick esteve detido, Perlla manteve as visitas e, mais tarde, ao falar sobre a crise no relacionamento, relatou o desgaste que enfrentou naquela fase.
"Quase um ano indo visitar, levando comidinha. Saía às cinco da manhã e entrava quase meio-dia para sair quatro horas da tarde. Toda quarta-feira andava um quilômetro. Fiquei andando por quase um ano, entrando e saindo a pé... Vim de comunidade, mas minha mãe nunca precisou pisar em um Bangu (prisão) como eu pisei. Pisei com muito carinho, como companheira e amiga. Fiz de coração", desabafou.
Na ocasião, a cantora também falou sobre a relação depois da saída do então marido da prisão. "Estive antes, durante e depois. Literalmente na alegria e na tristeza! Consideração e carinho não se pede, mas a ingratidão é vista de longe... estou exausta. Preciso de paz... vamos seguir com o que sempre fiz. Sou conhecida pela minha música e alegria, e isso ninguém muda. Nada! Tenho que priorizar o que nunca largou minha mão", declarou.
Perlla e Patrick se conheceram em maio de 2021. Na época, o empresário já mantinha presença nas redes sociais e afirmava ter construído patrimônio por meio de uma empresa voltada a criptoativos. Os dois se casaram no ano seguinte.
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