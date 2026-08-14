Ney Matogrosso e Marisa Monte se reencontram em show beneficente no RioDivulgação

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Letícia Montrezor
Rio - Ney Matogrosso e Marisa Monte voltaram a dividir o palco, na noite de quinta-feira (13), em uma apresentação beneficente no Rio. O encontro reuniu 120 convidados e teve toda a arrecadação destinada ao Instituto Vida Livre, que atua no resgate e na reabilitação de animais silvestres.
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Ney Matogrosso e Marisa Monte se reencontram em show beneficente no Rio - Divulgação
Ney Matogrosso e Marisa Monte se reencontram em show beneficente no Rio - Divulgação

A dupla já havia se apresentado em prol da instituição em 2023. Três anos depois, Ney e Marisa repetiram a parceria em um show exclusivo no rooftop do Emiliano Rio, em Copacabana, como parte das comemorações pelos dez anos do hotel.

Parceiros de longa data do Instituto Vida Livre, os artistas participaram da iniciativa de forma voluntária. A apresentação contou ainda com músicas inéditas e teve a Praia de Copacabana como cenário.

Antes do show, os convidados participaram de um jantar assinado pelo chef Bernabé Simón Padrós. Entre os nomes presentes estavam Taís Araújo, Paula Burlamaqui, Roberto de Carvalho, Thomas Azulay, Maria Geyer e Carolina Filgueiras.

Segundo a organização, o valor arrecadado deve garantir quase um ano de operação do Instituto Vida Livre. A entidade oferece atendimento gratuito a animais vítimas de tráfico de fauna, atropelamentos, eletrocussões e outras situações de risco, além de atuar no tratamento, na reabilitação e na soltura dos animais.

A noite também marcou os dez anos do Emiliano Rio e os 25 anos do Grupo Emiliano. A ação contou com apoio de parceiros comerciais e institucionais.