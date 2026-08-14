Ney Matogrosso e Marisa Monte se reencontram em show beneficente no Rio - Divulgação

Ney Matogrosso e Marisa Monte se reencontram em show beneficente no RioDivulgação

Publicado 14/08/2026 16:14 | Atualizado 14/08/2026 16:15

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A dupla já havia se apresentado em prol da instituição em 2023. Três anos depois, Ney e Marisa repetiram a parceria em um show exclusivo no rooftop do Emiliano Rio, em Copacabana, como parte das comemorações pelos dez anos do hotel.Parceiros de longa data do Instituto Vida Livre, os artistas participaram da iniciativa de forma voluntária. A apresentação contou ainda com músicas inéditas e teve a Praia de Copacabana como cenário.Antes do show, os convidados participaram de um jantar assinado pelo chef Bernabé Simón Padrós. Entre os nomes presentes estavam Taís Araújo, Paula Burlamaqui, Roberto de Carvalho, Thomas Azulay, Maria Geyer e Carolina Filgueiras.Segundo a organização, o valor arrecadado deve garantir quase um ano de operação do Instituto Vida Livre. A entidade oferece atendimento gratuito a animais vítimas de tráfico de fauna, atropelamentos, eletrocussões e outras situações de risco, além de atuar no tratamento, na reabilitação e na soltura dos animais.A noite também marcou os dez anos do Emiliano Rio e os 25 anos do Grupo Emiliano. A ação contou com apoio de parceiros comerciais e institucionais.