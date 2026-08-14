Viih Tube oficializou união civil com Eliezer Reprodução/Instagram

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Leticia Pessôa
Rio - Viih Tube e Eliezer estão oficialmente casados! Os influenciadores compartilharam nas redes sociais os registros da união civil, que aconteceu nesta sexta-feira (14), em uma fazenda no município de Porto Feliz, no interior de São Paulo. A cerimônia religiosa está marcada para sábado (15).
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Eliezer e Viih Tube publicaram registros do casamento no civil - Reprodução/Instagram
Eliezer e Viih Tube estão juntos desde 2022 - Reprodução/Instagram
Viih Tube - Reprodução/Instagram
Viih Tube e Eliezer são pais de Lua e Ravi - Reprodução/Instagram
Viih Tube oficializou união civil com Eliezer - Reprodução/Instagram
"O civil sendo do nosso jeitinho. Imagina amanhã, socorro!", afirmou a ex-BBB. 
Antes do evento, Viih Tube realizou uma transformação no visual e apareceu com os fios mais longos e em um tom ruivo mais intenso. "Por que não mudar dois dias antes de casar? Bem raposa, amo", escreveu ao mostrar o resultado.
Juntos desde 2022, o casal de influenciadores são pais de Lua, de 3 anos, e Ravi, de 1.  