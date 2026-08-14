Viih Tube oficializou união civil com Eliezer Reprodução/Instagram
Viih Tube e Eliezer se casam no civil
Juntos desde 2022, os influenciadores publicaram registros da cerimônia que ocorreu no interior de São Paulo nesta sexta-feira (14)
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Iza beija João Vitor Silva na abertura do Festival de Gramado
Namorado da cantora faz parte do elenco do filme 'Antártida', que abriu o evento nesta sexta-feira (14)
Julio Rocha revela nome e rostinho da filha recém-nascida
Ator e a mulher descobriram que seriam pais de uma menina, que se chama Esther, apenas durante o trabalho de parto
Sabrina Sato posa nua e chama atenção de Nicolas Prattes
Apresentadora compartilhou novos cliques nas redes sociais e recebeu um comentário apaixonado do marido
Perlla e Patrick Abrahão anunciam nova separação
Decisão de encerrar o casamento partiu do empresário, segundo comunicado divulgado nas redes sociais, nesta sexta-feira (14)
Ney Matogrosso e Marisa Monte se reencontram em show beneficente no Rio
Dupla voltou a dividir o palco três anos depois e arrecadou recursos para projeto de proteção e reabilitação da fauna silvestre
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