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Iza beija João Vitor Silva na abertura do Festival de Gramado
Celebridades

Iza beija João Vitor Silva na abertura do Festival de Gramado

Namorado da cantora faz parte do elenco do filme 'Antártida', que abriu o evento nesta sexta-feira (14)

L
Leticia Pessôa
Iza trocou beijos com o namorado, João Vitor Silva
Iza posou ao lado de Marina Ruy Barbosa
João Vitor Silva integra elenco de filme que abriu o Festival de Gramado
Iza prestigiou o Festival de Cinema de Gramado com João Vitor Silva
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Rio - Iza trocou beijos com o namorado, João Vitor Silva, durante o Festival de Cinema de Gramado, na noite desta sexta-feira (14). A cantora acompanhou o ator na exibição de "Antártida", filme em que ele integra o elenco e que abriu o evento.
A intérprete de sucessos como "Pesadão", "Dona de Mim" e "Meu Talismã" também foi clicada ao lado de Marina Ruy Barbosa, que faz parte do longa-metragem. Nomes como Andréa Beltrão, Lázaro Ramos e Leandra Leal estão no projeto.
Iza e João Vitor Silva assumiram o relacionamento em fevereiro deste ano, durante o segundo dia dos desfiles das escolas de samba do Rio. Os rumores sobre o romance iniciaram após os artistas serem vistos de mãos dadas no Réveillon de Copacabana.
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