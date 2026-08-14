Iza beija João Vitor Silva na abertura do Festival de Gramado

Rio - Iza trocou beijos com o namorado, João Vitor Silva , durante o Festival de Cinema de Gramado, na noite desta sexta-feira (14). A cantora acompanhou o ator na exibição de "Antártida", filme em que ele integra o elenco e que abriu o evento.

A intérprete de sucessos como "Pesadão", "Dona de Mim" e "Meu Talismã" também foi clicada ao lado de Marina Ruy Barbosa, que faz parte do longa-metragem. Nomes como Andréa Beltrão, Lázaro Ramos e Leandra Leal estão no projeto.

Iza e João Vitor Silva assumiram o relacionamento em fevereiro deste ano, durante o segundo dia dos desfiles das escolas de samba do Rio. Os rumores sobre o romance iniciaram após os artistas serem vistos de mãos dadas no Réveillon de Copacabana.

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