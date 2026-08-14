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Iza beija João Vitor Silva na abertura do Festival de Gramado
Namorado da cantora faz parte do elenco do filme 'Antártida', que abriu o evento nesta sexta-feira (14)
Rio - Iza trocou beijos com o namorado, João Vitor Silva, durante o Festival de Cinema de Gramado, na noite desta sexta-feira (14). A cantora acompanhou o ator na exibição de "Antártida", filme em que ele integra o elenco e que abriu o evento.
A intérprete de sucessos como "Pesadão", "Dona de Mim" e "Meu Talismã" também foi clicada ao lado de Marina Ruy Barbosa, que faz parte do longa-metragem. Nomes como Andréa Beltrão, Lázaro Ramos e Leandra Leal estão no projeto.
Iza e João Vitor Silva assumiram o relacionamento em fevereiro deste ano, durante o segundo dia dos desfiles das escolas de samba do Rio. Os rumores sobre o romance iniciaram após os artistas serem vistos de mãos dadas no Réveillon de Copacabana.
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