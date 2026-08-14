Esther é a quarta filha de Julio Rocha e Karoline Kleine - Reprodução/Instagram

Esther é a quarta filha de Julio Rocha e Karoline KleineReprodução/Instagram

Publicado 14/08/2026 18:58

Rio - Julio Rocha revelou aos seguidores nesta sexta-feira (14) o rostinho e o nome do quarto filho com Karoline Kleine. O casal, que descobriu o sexo do bebê durante o parto que aconteceu na quarta-feira (13) , teve uma menina que recebeu o nome de Esther.

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"Oi. Eu sou a Esther. Sim...menina. E eu preciso agradecer uma coisa antes de qualquer outra: vocês me fizeram sentir muito amada quando ainda nem sabiam quem eu era. Durante meses escolheram nomes, apostaram se eu era menino ou menina, contaram semanas, contrações e perguntaram se a mamãe e eu estávamos bem", afirmou.

Em outra publicação, o ator contou que a bebê nasceu quando a mulher tentava aliviar as dores em uma banheira com água quente. "Estourou a bolsa, aí uma contração, duas contrações e quando eu vi, o bebê nasceu. Foi a coisa mais linda da face da Terra. Vocês não podem imaginar", relatou.

Julio Rocha e Karoline Kleine já são pais de José, de 7 anos, Eduardo, de 6, e Sarah, de 3.