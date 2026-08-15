Fiuk revelou falta de convívio com Fabio Jr e Cleo Pires - Reprodução/ Instagram

Fiuk revelou falta de convívio com Fabio Jr e Cleo Pires Reprodução/ Instagram

Publicado 15/08/2026 08:42

Rio - Fiuk, de 35 anos, falou abertamente sobre as dificuldades financeiras que tem enfrentado e declarou estar cansado de proteger a imagem do pai, Fábio Jr , e da irmã mais velha, Cleo Pires. O desabafo ocorreu em um vídeo exclusivo enviado ao portal Metrópoles.

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"Eu nunca imaginei que diria isso em público, mas chegou o momento. Eu preciso de ajuda. Estou parcelando os negócios, parcelando imposto... Provavelmente eu vou vender um carro aí esse mês. Eu passei a vida inteira ouvindo que pedir ajuda era 'coisa de fraco'. Que tudo o que eu fazia nunca prestava, que eu nunca ia superar uma certa pessoa. Tudo isso dentro de casa. E chega. Eu não quero mais viver assim", disse ele.

O cantor ressaltou que foi o responsável por manter até hoje a imagem de "família perfeita". "Vocês já conhecem os artistas, mas agora quero falar das pessoas. Eu escolhi o silêncio durante esses anos todos e eu achava que o significado de amar era proteger. Proteger de qualquer jeito possível, mesmo quando estava me machucando ou me sentia revoltado".

Ele abriu o coração sobre os sentimentos confusos em relação ao pai, apesar do carinho por Fábio Jr. "Teve amor? Teve. Tiveram momentos incríveis? Tiveram, e sou muito grato por essas lembranças. Mas também tiveram dores muito profundas, que não vale a pena me aprofundar ou dizer o que é. Hoje a gente não tem mais uma relação. Dizer isso dói. Mas fingir que estava tudo bem dói muito mais", afirmou.

Fiuk revelou que a situação é igual com a filha de Gloria Pires. "Tenho uma relação com minha irmã hoje? Também não tenho. Escolha minha? Também não. Mas tá tudo bem. Isso aqui não é um ataque. Não é algo sobre quem está certo ou quem está errado. Eles têm a história deles, eu tenho a minha. Mas eu decidi que eu não vou mais desaparecer da minha própria história para poupar a imagem de alguém".

O desabafo do cantor acontece dias após Fábio Jr. compartilhar um registro da comemoração de Dia dos Pais com somente quatro dos cinco filhos, já que Fiuk não participou do momento especial.