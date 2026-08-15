Raffa desabafou sobre supostas agressões que sofreu de LatinoReprodução de vídeo / Instagram
Em comunicado publicado no Instagram, a defesa afirmou que Latino pretende apresentar sua versão às autoridades responsáveis pela investigação.
"A defesa do cantor Latino informa que o artista nega as acusações que lhe foram atribuídas e que prestará os esclarecimentos necessários perante as autoridades competentes, nos autos próprios", diz o texto.
Os advogados também afirmaram que o cantor não pretende continuar comentando publicamente o caso. Segundo a nota, a decisão seria uma forma de respeitar as pessoas envolvidas e o andamento da apuração.
"O artista reitera seu repúdio a toda forma de violência, em especial contra a mulher. Por respeito às pessoas envolvidas e ao curso regular da apuração, não haverá novas manifestações públicas sobre o tema", informou a defesa.
Até o momento, não foram divulgados outros detalhes sobre a investigação.
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