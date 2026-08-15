Isabella Scherer mostrou o barrigão da segunda gravidez - Reprodução/Instagram

Isabella Scherer mostrou o barrigão da segunda gravidez Reprodução/Instagram

Publicado 15/08/2026 11:34

Rio - Isabella Scherer , de 30 anos, mostrou o barrigão da segunda gravidez em um clique publicado no Instagram Stories neste sábado (15). Casada com o modelo Rodrigo Calazans, a influenciadora espera por um menino, que se chamará Tom.

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"Trinta e sete semanas hoje. Impossível ter só um bebê aqui", brincou na legenda.

Recentemente, a mãe dos gêmeos Mel e Bento contou que foi diagnosticada com toxoplasmose, infecção causada pelo protozoário Toxoplasma gondii, no início da nova gestação. Ela realizou uma punção do líquido amniótico e descartou qualquer infecção no bebê.

"Quando nascer, ele vai fazer o exame. Se der positivo, tem que fazer tratamento de um ano com antibiótico. Eu sofri muito nos primeiros dias, mas a partir do momento que eu comecei a tratar e vi que não passou para o Tom, eu relaxei", afirmou.