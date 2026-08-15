Sarah Biancolini explicou anúncio de separação de Kauan - Reprodução/Instagram

Sarah Biancolini explicou anúncio de separação de KauanReprodução/Instagram

Publicado 15/08/2026 15:31

Rio - Sarah Biancolini se manifestou sobre o anúncio da separação de Kauan, que forma dupla com Matheus Aleixo , divulgado nas redes sociais na madrugada deste sábado (15). A influenciadora explicou que o casal segue junto e que o cansaço por causa do puerpério motivou um desentendimento e o precipitado comunicado sobre o fim do casamento de 13 anos.

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"Eu estou há 19 dias sem dormir, amamentando, não sei se vocês sabem, mas amamentar dói. Eu acho que o puerpério deixa a gente meio bipolar. O que aconteceu é que, 4h da manhã, falei para o Kauan: 'Eu tô muito cansada'. E ele falou: 'Para de reclamar'. E aí me estressei. Falei: 'Eu não quero mais falar com você'. E postei. Foi um negócio, um surto, um surto maternal de 5 minutos. Eu postei e apaguei", disse ela.

A influenciadora detalhou a rotina exaustiva desde que Aurora, quarta filha do casal, veio ao mundo no dia 26 de julho, nos Estados Unidos. "Sou uma pessoa de verdade, não tenho uma família de margarina e o Instagram é meu. Me irritei mesmo, porque ele falou que eu estava reclamando, tô aqui na labuta 24 horas por dia, inclusive ontem quase não consegui tomar banho, porque Aurora tá dando cólica... Ele me irritou, eu postei e apaguei, mas tá tudo bem".

Sarah Biancolini aproveitou para exaltar o desempenho do marido na paternidade. "Não aconteceu nada. Foi um leve estresse. Kauanzinho é um marido nota 10. Ele só errou em falar que eu estava reclamando [risos]. Ele é um pai nota mil", concluiu.

Além da recém-nascida, Sarah e Kauan são pais de Sophia, de 12 anos, Bernardo, de 10, e Arthur, de 6.