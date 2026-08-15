Carlinhos Brown publicou homenagem no aniversário de Danielle BarvanelleReprodução/Instagram
Carlinhos Brown faz declaração rara no aniversário da mulher
Discreto com a vida pessoal, cantor surgiu em um clique neste sábado (15) para homenagear a psicóloga
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