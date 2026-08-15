Carlinhos Brown publicou homenagem no aniversário de Danielle Barvanelle - Reprodução/Instagram

Carlinhos Brown publicou homenagem no aniversário de Danielle BarvanelleReprodução/Instagram

Publicado 15/08/2026 10:30

Rio - Carlinhos Brown festejou o aniversário da mulher, Danielle Barvanelle, com uma homenagem nas redes sociais. Na manhã deste sábado (15), o artista compartilhou uma foto ao lado da psicóloga e um breve texto apaixonado.

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"O dia é seu. Maria, Daniel e eu te felicitamos, o cenário é próprio para você seguir em viagens infinitas de felicidade. Feliz aniversário, Dani!", escreveu na legenda.

Carlinhos Brown e Danielle Barvanelle são pais de Daniel e Maria Madah. O cantor já viveu uma longa relação com Helena Buarque, filha de Marieta Severo e Chico Buarque, e tiveram quatro herdeiros: Francisco, Clara, Cecília e Leila.