Bruna Biancardi compartilhou registros da família nas redes sociais - Reprodução/Instagram

Bruna Biancardi compartilhou registros da família nas redes sociais Reprodução/Instagram

Publicado 15/08/2026 12:30

Rio - Bruna Biancardi compartilhou uma série de fotos neste sábado (15) de momentos descontraídos junto da família. Nos cliques, a influenciadora surgiu trocando carinho com o marido, Neymar Jr., e o jogador apareceu junto dos filhos, Davi Lucca e Mavie.

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"Tudo junto e misturado", afirmou na legenda.

Bruna Biancardi também publicou um clique de um treino na academia, além de registros da participação no leilão promovido pelo Instituto Neymar Jr e da festa típica organizada pelo casal.

Os seguidores da influenciadora reagiram à publicação. "Família linda", elogiou um perfil. "Você está construindo um império. E isso nem é sobre dinheiro", disse outro. "Uma família que amo acompanhar", comentou um terceiro.