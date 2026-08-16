Lauana Prado desabafou sobre os desafios do puerpério - Reprodução/Instagram

Lauana Prado desabafou sobre os desafios do puerpério Reprodução/Instagram

Publicado 16/08/2026 09:22

Rio - Lauana Prado fez um desabafo nas redes sociais no sábado (15) sobre as dificuldades após o nascimento do primeiro filho, Dom, que veio ao mundo no dia 31 de julho. A cantora ressaltou a privação de sono no período de pós-parto.

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"Mais um dia aqui neste grande puerpério, que não tem sido fácil. É realmente um momento que não dá para romantizar. Tem dias que são melhores, outros piores. Às vezes a gente entra num caos... Um dia após o outro, mas só quem vive imerso no puerpério sabe a dor e a delícia de receber um novo serzinho na dinâmica da família", disse nos Stories.

A artista comentou a importância do apoio da mulher, Tati Dias, nos cuidados com o recém-nascido. "Eu e a Tati estamos vivendo isso 24 horas por dia. Tem as meninas que trabalham aqui em casa também, nossas amigas, prima... Mas não é fácil. Cada dia que a gente passa é uma grande vitória. Para as mães que amamentam e tudo mais, que vivem 24 horas por dia em função do bebê, tem a privação do sono e a questão da amamentação, que não é fácil".

"É lindo você nutrir o seu filho, o acolhimento, a regulação da criança e o quanto o seu emocional faz toda a diferença... Se você não está bem, e isso aconteceu algumas vezes comigo, isso pode impactar diretamente na alimentação. É um momento de muita entrega e muito visceral", completou.

Lauana Prado também aconselhou outras mães sobre a fase de adaptação. "Não é fácil, mas temos muita paciência, resiliência, amor e espiritualidade. Vamos embora. Uma vai passar e passar rápido. Então estou curtindo cada momento, cada mamadinha que dou para esse bebê."

