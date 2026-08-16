Theresa Fonseca se casou com Gustav von Fürstenberg - Divulgação/ @onlylucas

Theresa Fonseca se casou com Gustav von FürstenbergDivulgação/ @onlylucas

Publicado 16/08/2026 08:32

Rio - Theresa Fonseca e Gustav von Fürstenberg oficializaram a união religiosa em uma cerimônia na greja Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, em Paraty, na Costa Verde do Rio, no sábado (15). A celebração reuniu cerca de 350 convidados, entre eles cerca de 120 pessoas vindas da Alemanha.

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A intérprete de Virgínia em "A Nobreza do Amor", da TV Globo, escolheu um vestido de noiva da marca francesa Givenchy criado por Alexander McQueen em 1997 e inspirado no icônico modelo usado por Audrey Hepburn no filme "Minha Bela Dama" (1964). Baseada no look 21 do Outono-Inverno 1997 de Alexander McQueen para a marca, a criação de Alta-Costura exigiu aproximadamente 1.400 horas de trabalho.

A festa contou com apresentações de Elba Ramalho e Emanuelle Araújo, que contracena com Theresa Fonseca na novela, além dos DJs Florencia, Pino e Vitor Kurc. Já a bateria da Unidos de Vila Isabel encerrou a comemoração.

Juntos desde 2018, a atriz e o diretor alemão se conheceram por meio de amigos em comum. O pedido de casamento aconteceu em junho do ano passado.