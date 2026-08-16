Narcisa posta foto com Roberto de Carvalho e Lilibeth Monteiro - Reprodução Instagram

Narcisa posta foto com Roberto de Carvalho e Lilibeth MonteiroReprodução Instagram

Publicado 16/08/2026 22:43 | Atualizado 16/08/2026 22:53

Rio - Roberto de Carvalho voltou a aparecer em fotos ao lado de Lilibeth Monteiro neste domingo, 16. Uma das imagens foi postada pela socialite Narcisa Tamborindeguy.

"No aniversário do hot couple [casal quente, em tradução literal ao português] Lilibeth Monteiro e Roberto de Carvalho", escreveu. Nos comentários, a jornalista Andreia Sadi comentou: "Viva o casal lindo!"



Outra foto com a dupla foi postada pelo empresário Luiz Fernando Coutinho, com a presença de sua mulher e colega, Liège Monteiro



Além de seu trabalho musical, Roberto de Carvalho é conhecido por ter sido casado com a cantora Rita Lee por quase cinco décadas, até sua morte, em 2023.



Roberto de Carvalho e Lilibeth Monteiro estão namorando?



Apesar de fãs e veículos de imprensa repercutirem a possibilidade de um namoro, até o momento não houve manifestações públicas oficiais por parte de Carvalho e Lilibeth sobre o possível romance.



Os dois já teriam tido um envolvimento nos tempos de juventude, retomando o contato mais recentemente. Eles já foram vistos juntos em uma viagem a Paris e também na festa de Lucinha Araújo nas últimas semanas.