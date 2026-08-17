Victor Alexandre e Jarline Batista se casam na BahiaReprodução / Instagram

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Carolina Irigoyen
Rio - Filho de Carla Perez e Xanddy, Victor Alexandre oficializou a união com a dominicana Jarline Batista, neste domingo (16). No Instagram, o casal, que é fisiculturista, compartilhou declarações e registros do casamento, realizado na Bahia.
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Xanddy e Carla Perez celebraram o casamento do filho, Victor Alexandre - Reprodução / Instagram
Victor Alexandre e Jarline Batista se casam na Bahia - Reprodução / Instagram
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Victor Alexandre e Jarline Batista se casam na Bahia - Reprodução / Instagram
Victor Alexandre e Jarline Batista se casam na Bahia - Reprodução / Instagram

"No dia 16 de agosto nos conhecemos, no dia 16 de agosto noivamos, e hoje, 16 de agosto de 2026, nos casamos! Que Deus nos abençoe sempre, meu amor!", escreveu Victor. 

Nas imagens, o fisioculturista e Jarline aparecem sozinhos, ao lado dos pais e também acompanhados do padre. A noiva escolheu um vestido branco texturizado, decotado e ajustado ao corpo. Já Victor usou terno azul-bebê, com um ramo de flores na lapela e sapatos marrons.
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Além do carrossel publicado pelos noivos, Carla Perez e Xanddy também publicaram fotos nas redes. "O maior sonho de todo pai e de toda mãe é ver seus filhos felizes. Hoje, casamos o nosso filho (...) com a nossa nova filha do coração, (..). Que Deus abençoe o amor de vocês!", escreveu a ex-dançarina do "É o Tchan". 

Nos comentários, famosos e amigos deixaram suas mensagens de carinho. "Deus abençoe e blinde a união de vocês", escreveu o dançarino Dhieggo Astral. "Lindos!! Deus abençoe", comentou Lorena Improta.

Victor e Jarline começaram a se relacionar ainda no ensino médio, quando tinham 15 anos. A cerimônia aconteceu no ano em que o casal completa sete anos junto.

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa