Andressa Urach faz proposta ousada a Fiuk - Reprodução do Instagram

Andressa Urach faz proposta ousada a FiukReprodução do Instagram

Publicado 17/08/2026 08:43

Rio - Andressa Urach fez um convite ousado para Fiuk, por meio das redes sociais, após o cantor revelar que tem enfrentado dificuldades financeiras. A influenciadora elogiou a beleza do filho de Fábio Jr e sugeriu que ele ingressasse na produção de conteúdo adulto. Ela ainda disse que gravaria com ele.

"Fiuk, meu amor. Você é lindo. Você é um gato. Não fica triste, não. Nos momentos mais difíceis, realmente, as pessoas somem. Mas se você quiser, eu te ajudo. Vem para o conteúdo adulto. Gravo com você facinho. Pensa: você vai pegar as mulheres mais lindas que tem no Brasil. As gostosas", afirmou Andressa.

"Meu amor, faz seu pé de meia. Ganha seu dinheiro, você é lindo. Vende suas fotos, seus vídeos. Vem para o conteúdo, bebê. Mamãe te abraça. Mamãe tem peito para isso", completou.

Andressa Urach se solidariza com situação financeira de Fiuk e convida o rapaz para produzir conteúdo de amor intenso ao seu lado. pic.twitter.com/PTk9HkNUbh — Central Reality (@centralreality) August 16, 2026

"Eu preciso de ajuda. Estou parcelando os negócios, parcelando imposto... Provavelmente eu vou vender um carro aí esse mês. Eu passei a vida inteira ouvindo que pedir ajuda era 'coisa de fraco'. Que tudo o que eu fazia nunca prestava, que eu nunca ia superar uma certa pessoa. Tudo isso dentro de casa. E chega. Eu não quero mais viver assim", disse ele.

O ex-BBB ainda comentou que não tem mais uma boa relação com o pai. "Teve amor? Teve. Tiveram momentos incríveis? Tiveram, e sou muito grato por essas lembranças. Mas também tiveram dores muito profundas, que não vale a pena me aprofundar ou dizer o que é. Hoje a gente não tem mais uma relação. Dizer isso dói. Mas fingir que estava tudo bem dói muito mais", afirmou ele.

O desabafo se estendeu a Cleo. "Tenho uma relação com minha irmã hoje? Também não tenho. Escolha minha? Também não. Mas tá tudo bem. Isso aqui não é um ataque. Não é algo sobre quem está certo ou quem está errado. Eles têm a história deles, eu tenho a minha. Mas eu decidi que eu não vou mais desaparecer da minha própria história para poupar a imagem de alguém".