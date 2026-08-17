Ticiane Pinheiro curte after do 'Dança dos Famosos' com a filha, Rafa Justus, Lucas Guedez Reprodução / Instagram

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Letícia Montrezor
Rio - O elenco do "Dança dos Famosos" celebrou junto o início da competição na noite de domingo (16), após o anúncio oficial dos nomes que vão disputar a temporada de 2026. Ticiane Pinheiro, Lucas Guedez, Gracyanne Barbosa, Bruna Griphao e Léo Foguete estiveram entre os participantes que seguiram para um restaurante após o "Domingão com Huck".
O grupo escolheu o Casa Tua, restaurante italiano localizado na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio, para comemorar a estreia. Ticiane contou ainda com a companhia da filha, Rafa Justus, no encontro.
Joaquim Huck, filho de Luciano Huck, também marcou presença no local ao lado dos integrantes do quadro.
Mais cedo, o "Domingão com Huck" apresentou ao público o elenco da nova edição do "Dança dos Famosos". O programa também teve uma apresentação especial de Paolla Oliveira, bicampeã da disputa, e Silvero Pereira, vencedor da temporada anterior.
A confraternização fechou a noite de estreia do grupo, que agora inicia a preparação para as apresentações no palco da atração dominical.