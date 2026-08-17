Ticiane Pinheiro curte after do 'Dança dos Famosos' com a filha, Rafa Justus, Lucas Guedez Reprodução / Instagram
Elenco do 'Dança dos Famosos' se reúne em festa após estreia
Ticiane Pinheiro, Lucas Guedez, Gracyanne Barbosa e outros nomes curtiram a noite em restaurante na Barra da Tijuca, no Rio
Elenco do 'Dança dos Famosos' se reúne em festa após estreia
Ticiane Pinheiro, Lucas Guedez, Gracyanne Barbosa e outros nomes curtiram a noite em restaurante na Barra da Tijuca, no Rio
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