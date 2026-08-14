Lucas Guedez estará no ’Dança dos Famosos 2026’ Reprodução/Instagram

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Leticia Pessôa
Rio - Lucas Guedez está confirmado no time do "Dança dos Famosos 2026", quadro do "Domingão com Huck", da TV Globo. A participação do influenciador foi divulgada na noite desta sexta-feira (14) nas redes sociais de Luciano Huck.
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Luciano Huck revelou que Lucas Guedez fará parte da competição de dança - Reprodução/Instagram
Lucas Guedez - Reprodução/Instagram
Lucas Guedez estará no 'Dança dos Famosos 2026' - Reprodução/Instagram
"Eu decidi dar um spoiler do 'Dança dos Famosos'. Vou anunciar oficialmente um dos competidores: Lucas Guedez está no 'Dança dos Famosos'. Agora como a gente vai anunciar isso?', brincou o apresentador antes de mostrar o influenciador "escondido" no seu quintal.
Outros participantes já anunciados na competição foram Ticiane Pinheiro, Breno Ferreira, Otaviano Costa e Junno Andrade.