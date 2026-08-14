Lucas Guedez estará no ’Dança dos Famosos 2026’ Reprodução/Instagram
Lucas Guedez é mais um participante do 'Dança dos Famosos 2026'
Luciano Huck revelou a participação do influenciador na competição em vídeo divulgado nas redes sociais
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