Lucas Guedez estará no ’Dança dos Famosos 2026’ - Reprodução/Instagram

Lucas Guedez estará no ’Dança dos Famosos 2026’ Reprodução/Instagram

Publicado 14/08/2026 22:57

Rio - Lucas Guedez está confirmado no time do "Dança dos Famosos 2026" , quadro do "Domingão com Huck", da TV Globo. A participação do influenciador foi divulgada na noite desta sexta-feira (14) nas redes sociais de Luciano Huck.

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"Eu decidi dar um spoiler do 'Dança dos Famosos'. Vou anunciar oficialmente um dos competidores: Lucas Guedez está no 'Dança dos Famosos'. Agora como a gente vai anunciar isso?', brincou o apresentador antes de mostrar o influenciador "escondido" no seu quintal.



Outros participantes já anunciados na competição foram Ticiane Pinheiro, Breno Ferreira, Otaviano Costa e Junno Andrade.