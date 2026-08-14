Iuri (José Loreto) faz performance para Pilar (Isabel Teixeira) em 'Quem Ama Cuida' - Reprodução de vídeo / TV Globo

Iuri (José Loreto) faz performance para Pilar (Isabel Teixeira) em 'Quem Ama Cuida'Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 14/08/2026 09:25 | Atualizado 14/08/2026 09:28

Rio - Iuri (José Loreto) elevou a temperatura ao fazer uma performance sensual para Pilar (Isabel Teixeira) no capítulo de "Quem Ama Cuida", da TV Globo, exibido nesta quinta-feira (13). Na cena, o segurança apareceu usando uma sunga de oncinha, que deixava o corpo sarado dele em evidência.

Antes de iniciar o show particular, Iuri avisou a Pilar: "Agora, patroa, quem manda aqui é o Iuri. E a patroa obedece". Em seguida, o aliado de Adriana (Leticia Colin) serviu uma champanhe para a vilã, sensualizou para ela e chegou a usar uma gravata para vendá-la.

A cena ganhou destaque nas redes sociais. "Nossa, Iuri, que delícia essa sunguinha de oncinha", reagiu um usuário do X, antigo Twitter. "Meu Deus, o Iuri sensualizando pra safada da Pilar com essa sunguinha cafona de oncinha", afirmou outro, aos risos. "Socorro! Iuri vestiu a sunga de oncinha para Pilar", comentou uma terceira pessoa.

Quem filmou tudinho foi Edvaldo (Guilherme Piva). O secretário particular ainda mostrou as imagens para Tilde (Luana Martau), Rosa (Tatiana Tiburcio) e Ingrid (Agatha Moreira).