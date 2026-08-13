Breno Ferreira foi anunciado no ’Dança dos Famosos’Reprodução/Instagram
Breno Ferreira é o segundo nome confirmado no 'Dança dos Famosos'
Intérprete de Cléber em 'Quem Ama Cuida' se junta a Ticiane Pinheiro na competição do programa 'Domingão com Huck'
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