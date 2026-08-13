Breno Ferreira foi anunciado no ’Dança dos Famosos’ - Reprodução/Instagram

Breno Ferreira foi anunciado no ’Dança dos Famosos’Reprodução/Instagram

Publicado 13/08/2026 22:45

Rio - Breno Ferreira é mais um participante confirmado no "Dança dos Famosos", quadro do "Domingão com Huck" . O anúncio do ator aconteceu na noite desta quinta-feira (13) durante o intervalo da novela 'Quem Ama Cuida', na qual ele interpreta o advogado Cléber.

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O artista também integra o elenco da série "Jogada de Risco", do Globoplay. Ele dá vida a Geraldo, um jogador de futebol do Atlântico Futebol e Regatas que esconde um relacionamento homoafetivo.

Mais cedo, Ticiane Pinheiro também foi anunciada como integrante da competição. No "Mais Você", a apresentadora relatou a expectativa para o novo desafio. "Fiquei com aquele friozinho na barriga. Gente, vocês sabem que eu amo dançar, eu amo uma festa, uma música, um quadradinho de oito. Mas agora eu vou ter que levar tudo muito a sério. Eu vou ter que aprender coreografias, técnicas, me olhar, o meu preparo físico", disse ela.