Nicholas Hoult interpretará o professor Gilderoy Lockhart na série 'Harry Potter' - Divulgação

Nicholas Hoult interpretará o professor Gilderoy Lockhart na série 'Harry Potter'Divulgação

Publicado 12/08/2026 13:55

Rio - Nicholas Hoult vai integrar o elenco da segunda temporada da série "Harry Potter". A novidade foi anunciada pela HBO nesta terça-feira (11) por meio do Instagram. Na produção, o artista, conhecido por trabalhos em "Superman" e "Nosferatu", interpretará o professor Gilderoy Lockhart.

Os internautas elogiaram a escolha. "Acertaram demais nessa escalação", disse um usuário da rede social. "Foi uma surpresa e tanto, gostei muito", afirmou outro. "Ele vai ser tão perfeito pra esse personagem", opinou uma terceira pessoa. Outros comentários como: "Adorei", "baita escolha" e "amei" também foram publicados. Nos cinemas, o personagem foi vivido por Kenneth Branagh.







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A primeira temporada da série, baseada nos livros de J.K. Rowling, estreia na HBO Max, no dia 25 de dezembro. A produção é estrelada por Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger e Alastair Stout como Ron Weasley. John Lithgow (Alvo Dumbledore), Janet McTeer (Minerva McGonagall), Paapa Essiedu (Severo Snape) e Nick Frost (Rúbeo Hagrid) também integram o elenco.





