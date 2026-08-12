Nicholas Hoult interpretará o professor Gilderoy Lockhart na série 'Harry Potter'Divulgação
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Nicholas Hoult é escalado para segunda temporada de 'Harry Potter'
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