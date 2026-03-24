Série de ’Harry Potter’ tem primeira imagem divulgada Reprodução / Instagram
No registro, o ator Dominic McLaughlin aparece de costas, caracterizado como o protagonista, com o uniforme de Quadribol da Grifinória e uma vassoura nas mãos.
A publicação nas redes sociais também trouxe um indicativo do que vem pela frente. "Amanhã", escreveu a plataforma na legenda, ao anunciar a data de lançamento do primeiro teaser.
A proposta da nova produção é recontar, com mais fidelidade, os sete livros da saga. A ideia da HBO é desenvolver a narrativa ao longo de cerca de uma década, aprofundando detalhes da história do jovem que descobre ser bruxo aos 11 anos e passa a estudar na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts.
Além de McLaughlin no papel principal, o elenco conta com Arabella Stanton como Hermione Granger e Alastair Stout como Ron Weasley. A série ainda não tem data oficial de estreia no streaming.
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