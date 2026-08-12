Gui Ferraz interpreta Tiago em Quem Ama Cuida - Manoella Mello / TV Globo

Gui Ferraz interpreta Tiago em Quem Ama CuidaManoella Mello / TV Globo

Publicado 12/08/2026 05:00

Rio - A história de Tiago vem ganhando novos contornos na novela "Quem Ama Cuida", que ocupa a faixa das 21h, da TV Globo. Depois de sofrer um golpe armado por Pilar (Isabel Teixeira) e deixar a presidência da joalheria Brandão, o personagem, vivido por Gui Ferraz, mostrou um lado vingativo e se negou a ajudar a prima, Ingrid (Agatha Moreira), na transição do cargo. Amoroso com a mãe, Silvana (Belize Pombal), o sobrinho de Artur (Antonio Fagundes) também já demonstrou ambição e gosto pelo poder.

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"É o personagem mais complexo que vivi. Tem me ensinado muito sobre as contradições da vida e suas camadas. É um personagem muito ambíguo", analisa o ator de 35 anos, que define a rasteira que Tiago tomou como "um divisor de águas" na vida do personagem.

Na trama, Tiago tem uma relação de cumplicidade com a mãe Silvana. A viúva de Belmiro, inclusive, participa de decisões importantes que envolvem o filho e tem grande influência sobre ele. Para o ator, essa dinâmica entre os dois pode enfrentar algumas turbulências. "Eu acredito que pode balançar em algum momento. Tiago ama a mãe, mas em um determinado momento, acredito que o excesso de zelo e carinho com ele podem complicar muita coisa na sua vida pessoal."

E por falar no aspecto íntimo do personagem, Tiago poderá ter o caminho livre para conquistar Bruna (Nanda Marques), nos próximos capítulos da trama, já que Pedro (Chay Suede) decidirá colocar um ponto final no casamento com a filha de Carmita (Deborah Evelyn) para ficar com Adriana (Leticia Colin).

Questionado se torce para o ex-presidente da joalheria e a jovem ficarem juntos, Gui comenta: "O grande barato de fazer televisão é esse, é uma obra aberta. Onde possibilidades surgem e nossos personagens perpassam por uma jornada complexa como a vida é. Torço muito para que o Tiago seja feliz."

Dose dupla na TV



Além de "Quem Ama Cuida", Gui está no ar como o craque Jairzinho em "Brasil 70 - A Saga do Tri", minissérie de ficção da Netflix e O2 Filmes sobre o campeonato mundial de futebol de 1970. "É um trabalho que me dá muito orgulho de ter feito", define ele, que teve uma preparação intensa para interpretar o ex-jogador. "Tive que abdicar de muita coisa para conseguir chegar no nível do Jairzinho em dois meses."

O resultado do trabalho na série rendeu elogios de Janaina Ventura, filha de Jairzinho, e do próprio craque. "Foi o meu maior prêmio! Esse era um dos meus principais objetivos ao realizar essa obra, ser honroso com o legado do Jairzinho. Além da Janaina, eu ouvi da própria lenda, Jairzinho, que ele estava muito feliz com o trabalho que fiz em Brasil 70. São esses momentos que me realizam como artista."

Gui, por fim, fala sobre sua relação com o futebol e brinca que se sentiu disputando o mundial durante as gravações da produção. "Sempre gostei de jogar bola. Assistir eu nunca gostei. Digo que de fato joguei uma Copa do mundo, fui campeão e vice-artilheiro (risos). Porque o que vivemos naquele campo onde filmamos, tiveram momentos sublime de muita catarse em que aconteceram coisas mágicas."



