Anitta falou sobre momento em que assumiu sua religião - Reprodução de vídeo

Anitta falou sobre momento em que assumiu sua religião Reprodução de vídeo

Publicado 11/08/2026 19:26

Rio - Anitta revelou o medo que tinha de assumir que era praticante do candomblé, religião de matriz africana. Em entrevista ao "Sem Censura", da TV Brasil, nesta terça-feira (11), a cantora admitiu que evitou comentar sobre a própria fé por receio de perder contratos de publicidade e outros trabalhos.

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"Porque tem isso, né? Você tem que sair do armário. Eu não tinha saído do armário ainda porque, na época, era muito prejudicial para as publicidades, para campanhas, para você fazer dinheiro, para você vender... Aí, imagina, eu comecei sem dinheiro, não tinha casa, não tinha nada. Imagina o medo", disse ela.

Na conversa com Cissa Guimarães, a cantora falou sobre o conflito interno antes de revelar sua religião ao público. "Se souberem, se descobrirem que eu sou macumbeira, acabou. Só que, ao mesmo tempo, estava todo mundo me trucidando porque eu fiquei em silêncio muito tempo. Como é que eu explico que eu fiquei em silêncio? Teve uma hora que eu não aguentei. Falei: 'gente, eu sou macumbeira. Eu estava presa e não podia falar'. E eu não sabia o que vocês estavam fazendo aqui fora'".

Anitta fala sobre estar em retiro religioso durante o período de seu silêncio ensurdecedor. pic.twitter.com/ou2cEjjnXH — Anitta Press (@AnittaPress) August 11, 2026

Anitta também abriu o jogo sobre a nova maneira como encara a exposição de suas relações. Em meio a rumores de affair com o ator Danilo Mesquita, a artista contou que agora prefere a discrição. "Eu estou muito diferente nas minhas relações pessoais, mudou muito a minha forma de me relacionar com as pessoas. Eu acho que antes eu tinha um vazio mesmo, uma necessidade de algo, de provar algo", afirmou.

Ela destacou como a sociedade coloca os envolvimentos amorosos das mulheres que estão na mídia acima de seus êxitos profissionais. "Não importa o quanto você trabalha, não importa o quanto você tenha construído coisas inacreditáveis, para a sociedade, a mulher só alcança esse sucesso quando ela é escolhida por um homem. Isso é uma coisa que me pega muito e me deixa muito triste... Talvez, se você quisesse só investir em arrumar um homão para o povo falar, ia dar mais retorno", analisou.