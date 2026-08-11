Iuri revela que é infiltrado de Adriana na casa de Pilar - Globo/Manoella Mello

Iuri revela que é infiltrado de Adriana na casa de Pilar Globo/Manoella Mello

Publicado 11/08/2026 19:49

Rio - No capítulo desta terça-feira (11) em "Quem Ama Cuida" , Pilar (Isabel Teixeira) fica sabendo por Carmita (Deborah Evelyn) do novo trabalho de Adriana (Letícia Colin) no restaurante mineiro e decide ir até o local para prejudicá-la. Ao dividir a ideia com Iuri (José Loreto), ele tenta convencê-la a não ir e insiste que o local pode representar riscos para sua segurança.

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A vilã interpreta essa postura como preocupação profissional e se mostra cada vez mais interessada nele, sem desconfiar de suas verdadeiras intenções. Quando ela fala do desejo de expor Adriana e provocar sua demissão, Iuri passa a atuar para impedir o plano.

Ele argumenta que o restaurante não demitirá Adriana por seu passado e relata que o estabelecimento acredita na reintegração de ex-detentos. Com isso, consegue desestimular a empresária, temporariamente.

Ao cumprir sua função na mansão, o segurança vai ao encontro da fisioterapeuta num bar e admite que foi difícil convencer Pilar a desistir da ideia de mais uma vez acabar com a vida dela. Adriana revela que insistiu para que Iuri aceitasse o emprego justamente para ajudá-la a lidar com a rival e monitorar seus passos.