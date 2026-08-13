Ticiane Pinheiro foi anunciada no ’Dança dos Famosos’ - Reprodução/Instagram

Ticiane Pinheiro foi anunciada no ’Dança dos Famosos’Reprodução/Instagram

Publicado 13/08/2026 15:59

Rio - Ticiane Pinheiro , de 50 anos, é a primeira participante anunciada na nova temporada do "Dança dos Famosos", quadro do "Domingão com Huck", da TV Globo. A apresentadora revelou a novidade em participação no "Mais Você" desta quinta-feira (13).

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"Conto com a torcida da Ana, do Louro, da Tati, de todos vocês que estão assistindo, porque agora é oficial! Eu estou na 'Dança dos Famosos 2026'! Fiquei com aquele friozinho na barriga. Gente, vocês sabem que eu amo dançar, eu amo uma festa, uma música, um quadradinho de oito. Mas agora eu vou ter que levar tudo muito a sério. Eu vou ter que aprender coreografias, técnicas, me olhar, o meu preparo físico", disse ela.

A apresentadora não escondeu a expectativa com o novo desafio. "Eu sei que tem alguns momentos em que eu vou rir de mim mesma, eu vou chorar um pouquinho, eu vou me desafiar cada dia, mas eu tô aqui pra me jogar de cabeça, pra aprender realmente. Eu tô saindo da minha zona de conforto e tô entrando nessa assim, com a cara e com a coragem".

Ticiane Pinheiro é a primeira confirmada no 'Dança dos Famosos', viu? a nova temporada começa neste domingo, no #DomingãoComHuck #MaisVocê #TVGlobo pic.twitter.com/XWGWdoP3w2 — TV Globo (@tvglobo) August 13, 2026

Nas redes sociais, a mulher de César Tralli conversou com os seguidores sobre a competição. "Quem disse que eu não sei bailar? Chegou a hora de descobrir! Tô muito feliz em fazer parte da nova temporada do #DançaDosFamosos! Eu tô entrando nessa, com vontade de aprender, errar, tentar de novo e, principalmente, me divertir com vocês. Porque nunca é tarde pra aprender algo novo, sair da zona de conforto, se reinventar e dançar", escreveu.