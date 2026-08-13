Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) voltam a se beijar em ’Quem Ama Cuida’ - Reprodução de vídeo / TV Globo

Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) voltam a se beijar em ’Quem Ama Cuida’Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 13/08/2026 08:38 | Atualizado 13/08/2026 08:43

Rio - Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) voltaram a se beijar em "Quem Ama Cuida", da TV Globo, em cena exibida nesta quarta-feira (12), e movimentaram as redes sociais. Depois de descobrir que a doença de Bruna (Nanda Marques) está em remissão, o advogado procurou a viúva de Arthur (Antonio Fagundes) para dizer que vai se separar da mulher e aproveitou para se declarar para a fisioterapeuta.

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"Independente de qualquer coisa, vou me separar dela. Adriana, se você disser que sente a mesma coisa por mim, estou louco pra viver esse amor com você", afirmou Pedro. Em seguida, os dois deram um beijão. O momento foi embalado pela música "Linger", da banda The Cranberries.

"Independente de qualquer coisa, vou me separar dela. Adriana, se voce disse que sente a mesma coisa por mim, to louco pra viver esse amor com você. Desculpa." (Pedro)



LINGER + TESÃO + QUÍMICA = PEDRIANA.#Quemamacuida pic.twitter.com/H19RSXxo82 — Sérgio Santos (@ZAMENZA) August 13, 2026

Batizado como 'Pedriana' pelos internautas, o casal havia se afastado após Adriana receber uma ameaça na cadeia e temer pela vida do filho de Ademir (Dan Stulbach). Nesta segunda fase, os dois voltaram a se aproximar e, na última noite, empolgaram os usuários das redes sociais com a recaída.

"Química demais, lindos!", disse um usuário do X, antigo Twitter. "Eu sou muito team 'Pedriana'. Que sabor", vibrou outro. "Estou morrendo com esse beijo deles, que entrega o que é isso Pedriana? Socorro. Juro, já vi essa cena umas 10 vezes", declarou uma terceira pessoa.

Outros comentários como: "Todo arrepiado com a declaração do Pedro para Adriana"; "O beijão do Pedro e da Adriana. Química absurda"; "'Pedriana' vive demais. Eles são lindos e muito apaixonados... Ai, Pedro, larga a Bruninha logo e vai ser feliz com a Adriana!" e "Que espetáculo e cena linda".



