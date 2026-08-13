Pedro e Adriana terão primeira noite de amor Globo/ Beatriz Damy
'Quem Ama Cuida': Adriana e Pedro vivem primeira noite de amor
Fisioterapeuta e advogado voltam a se relacionar após ele deixar a casa de Bruna
'Quem Ama Cuida': Adriana e Pedro vivem primeira noite de amor
Fisioterapeuta e advogado voltam a se relacionar após ele deixar a casa de Bruna
Ticiane Pinheiro é confirmada no 'Dança dos Famosos 2026'
Apresentadora foi o primeiro nome anunciado na competição, nesta quinta-feira (13), durante o programa 'Mais Você'
Internautas se empolgam com cena de beijo entre Adriana e Pedro
Química entre os personagens é elogiada; Sequência foi ao ar na noite desta quarta-feira (12), na novela 'Quem Ama Cuida'
Nicholas Hoult é escalado para segunda temporada de 'Harry Potter'
Ator interpretará o professor Gilderoy Lockhart na série; novidade foi anunciada pela HBO nas redes sociais
Gui Ferraz analisa personagem em 'Quem Ama Cuida': 'Ambíguo'
Ator fala sobre possível romance de Tiago com Bruna na novela e celebra papel como Jairzinho em minissérie da Netflix
'Quem Ama Cuida': Iuri revela que é aliado de Adriana
Segurança de Pilar encontra a fisioterapeuta após descobrir o novo plano da vilã
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.