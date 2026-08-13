Pedro e Adriana terão primeira noite de amor - Globo/ Beatriz Damy

Pedro e Adriana terão primeira noite de amor Globo/ Beatriz Damy

Publicado 13/08/2026 17:27

Rio - No capítulo de sexta-feira (14) em "Quem Ama Cuida", Pedro (Chay Suede) e Adriana (Letícia Colin ) tem a primeira noite de amor. Após deixar a casa de Bruna (Nanda Marques) e se afastar definitivamente do pai, Ademir (Dan Stulbach), que passou a se hospedar no local a convite de Carmita (Deborah Evelyn), o advogado segue determinado a assumir os sentimentos que há anos guarda pela fisioterapeuta.

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Enquanto a viúva de Arthur (Antonio Fagundes) deixa o restaurante mineiro e reflete sobre o amor que nunca conseguiu esquecer e a ameaça que a obrigou a se afastar do advogado, especialmente após o beijo recente, o destino promove um reencontro dos dois.

Durante a conversa, Pedro a convida para jantar em seu estúdio e se oferece para cozinhar para ela. Adriana aceita e leva o sonho que havia comprado na padaria como sobremesa. O clima romântico cresce à medida que o filho de Ademir reafirma que não pretende voltar para a antiga vida e deixa claro que sua decisão é definitiva. Finalmente chegou a hora de viverem aquilo que sempre desejaram.

Enquanto conversam sobre tudo o que aconteceu nos últimos dias, a neta de Otoniel (Tony Ramos) busca confirmar se Pedro realmente encerrou o casamento e está livre para seguir em frente. Ao garantir que sim, ela finalmente encontra coragem para dizer o que guardou por tanto tempo e revela todo o seu amor. Emocionado, o advogado percebe que o sentimento resistiu aos anos, às separações e às adversidades, e os dois então se beijam apaixonadamente, entregando-se ao momento.