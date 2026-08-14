Claudia Raia apresentará o reality 'Sua Mãe Te Conhece?' - Nat Odenbreit / Netflix

Claudia Raia apresentará o reality 'Sua Mãe Te Conhece?'Nat Odenbreit / Netflix

Publicado 14/08/2026 06:40 | Atualizado 14/08/2026 08:18

Rio - Claudia Raia é a apresentadora do novo reality show da Netflix "Sua Mãe Te Conhece?", que estreia no dia 26 de agosto. A novidade foi anunciada pela plataforma de streaming nesta quinta-feira (13), por meio das redes sociais, e um trailer da atração foi divulgado.

No reality, nove mães serão confinadas em uma casa luxuosa e vão observar os filhos - que acham que estão participando de um outro reality, chamado "A República". Elas, então, vão precisar provar que conhecem os herdeiros e apostar até R$ 1 milhão nas ações deles.

Ao todo, a temporada terá sete episódios. Quatro deles serão disponibilizados no dia 26 de agosto, e os outros três episódios chegam ao streaming em 2 de setembro.

Saiba quem são os participantes:



Adriana Alves (Mãe) e Pedro Alves (Filho)



Ana Martinha Silva (Mãe) e Kaynara Silva (Filha)



Carla Luvise (Mãe) e Patrick Luvise (Filho)



Cassia Marques (Mãe) e Rafaela Marques (Filha)



Cenir Araujo (Mãe) e Karina Araujo (Filha)



Daniela Bernardi (Mãe) e Monique Bernardi (Filha)



Dri Varraschim (Mãe) e Diego Varraschim (Filho)



Inocência Cruz (Mãe) e Vicktoria Cruz (Filha)



Monica Santos (Mãe) e Beatriz Santos (Filha)