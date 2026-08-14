Rio - Claudia Raia é a apresentadora do novo reality show da Netflix "Sua Mãe Te Conhece?", que estreia no dia 26 de agosto. A novidade foi anunciada pela plataforma de streaming nesta quinta-feira (13), por meio das redes sociais, e um trailer da atração foi divulgado.
No reality, nove mães serão confinadas em uma casa luxuosa e vão observar os filhos - que acham que estão participando de um outro reality, chamado "A República". Elas, então, vão precisar provar que conhecem os herdeiros e apostar até R$ 1 milhão nas ações deles.
Ao todo, a temporada terá sete episódios. Quatro deles serão disponibilizados no dia 26 de agosto, e os outros três episódios chegam ao streaming em 2 de setembro.