Claudia Raia apresentará o reality 'Sua Mãe Te Conhece?'Nat Odenbreit / Netflix

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Isabelle Rosa
Rio - Claudia Raia é a apresentadora do novo reality show da Netflix "Sua Mãe Te Conhece?", que estreia no dia 26 de agosto. A novidade foi anunciada pela plataforma de streaming nesta quinta-feira (13), por meio das redes sociais, e um trailer da atração foi divulgado. 
No reality, nove mães serão confinadas em uma casa luxuosa e vão observar os filhos - que acham que estão participando de um outro reality, chamado "A República". Elas, então, vão precisar provar que conhecem os herdeiros e apostar até R$ 1 milhão nas ações deles. 
Ao todo, a temporada terá sete episódios. Quatro deles serão disponibilizados no dia 26 de agosto, e os outros três episódios chegam ao streaming em 2 de setembro. 
Saiba quem são os participantes:

Adriana Alves (Mãe) e Pedro Alves (Filho)

Ana Martinha Silva (Mãe) e Kaynara Silva (Filha)

Carla Luvise (Mãe) e Patrick Luvise (Filho)

Cassia Marques (Mãe) e Rafaela Marques (Filha)

Cenir Araujo (Mãe) e Karina Araujo (Filha)

Daniela Bernardi (Mãe) e Monique Bernardi (Filha)

Dri Varraschim (Mãe) e Diego Varraschim (Filho)

Inocência Cruz (Mãe) e Vicktoria Cruz (Filha)

Monica Santos (Mãe) e Beatriz Santos (Filha)
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Claudia Raia apresentará o reality \'Sua Mãe Te Conhece?\'
No reality, os filhos serão observados pela mãe sem saberem
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Mães vão apostar em ações do filho em reality da Netflix