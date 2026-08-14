Heraldo Pereira viraliza após elogio de cinegrafista da TV GloboReprodução/Instagram
Na publicação, Paulo contou que a presença de Heraldo no estúdio costuma deixar a equipe mais tranquila. Segundo ele, o jornalista mantém uma relação próxima com os profissionais e contribui para um ambiente leve durante as gravações.
"Tá aí um cara que você jamais vai se estressar para trabalhar. Quando a equipe sabe que é ele no estúdio, todo mundo já fica sorrindo antes mesmo de começar. Antes mesmo de encontrar o cara. É um baita profissional, gentil, educado, sempre disposto a te ouvir, e extremamente concentrado no que ele precisa fazer. Jogar com ele fica fácil, é um, dois, toque e passa, quem corre é a bola. Ele pede algo no set, a gente faz. A gente pede algo, ele também faz. Todo mundo ajuda todo mundo", listou.
O operador de câmera também afirmou que a relação construída nos bastidores interfere diretamente na segurança da equipe durante o trabalho. Ele ainda ressaltou que a postura de Heraldo não é recente e acompanha o jornalista há anos.
"E pode ter certeza que a chance de alguém errar é muito menor. Porque de alguma forma você acaba ficando muito mais confiante na sua operação. E isso não é de hoje não, tá? Eu tô aqui há 17 anos e o Heraldo sempre foi assim", completou.
O depoimento repercutiu nas redes sociais e colocou em evidência um lado de Heraldo pouco visto pelo público: a relação com os profissionais que trabalham fora das câmeras. Aos 64 anos, o jornalista é um dos nomes conhecidos do jornalismo da TV Globo e costuma ocupar a bancada do "Jornal Nacional" em diferentes ocasiões.
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