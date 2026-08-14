Otaviano Costa é anunciado como próximo participante de 'Dança dos Famosos 2026' - Reprodução/Instagram

Otaviano Costa é anunciado como próximo participante de 'Dança dos Famosos 2026'Reprodução/Instagram

Publicado 14/08/2026 13:42



Rio – Otaviano Costa , de 53 anos, foi confirmado como um dos participantes da "Dança dos Famosos 2026", que estreia no "Domingão com Huck", neste domingo (16). O anúncio aconteceu por meio das redes sociais, da TV Globo, nesta sexta-feira (14).





O ator contou, nos stories do Instagram, que se surpreendeu com o anúncio: "Eu levei um susto gente, não estava esperando, não. Estavam falando ‘Otaviano você não pode falar, é segredo’, e eu falei ‘Tá bom’. Eu estou há uns dois meses já, guardando esse segredo, e de repente, a louca da Globo solta esse anúncio. Bom, bora bailar", disse.



Além de Otaviano, "Ele vai mostrar que é um artista completo e cheio de ritmo! O nosso Máscara do 'Lip Sync' está confirmado na nova temporada do #DançadosFamosos", diz a legenda.O ator contou, nos stories do Instagram, que se surpreendeu com o anúncio: "Eu levei um susto gente, não estava esperando, não. Estavam falando ‘Otaviano você não pode falar, é segredo’, e eu falei ‘Tá bom’. Eu estou há uns dois meses já, guardando esse segredo, e de repente, a louca da Globo solta esse anúncio. Bom, bora bailar", disse.Além de Otaviano, Ticiane Pinheiro Breno Ferreira já foram anunciados como os participantes da competição.

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa