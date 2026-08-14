Rio – Otaviano Costa, de 53 anos, foi confirmado como um dos participantes da "Dança dos Famosos 2026", que estreia no "Domingão com Huck", neste domingo (16). O anúncio aconteceu por meio das redes sociais, da TV Globo, nesta sexta-feira (14).
"Ele vai mostrar que é um artista completo e cheio de ritmo! O nosso Máscara do 'Lip Sync' está confirmado na nova temporada do #DançadosFamosos", diz a legenda.
O ator contou, nos stories do Instagram, que se surpreendeu com o anúncio: "Eu levei um susto gente, não estava esperando, não. Estavam falando ‘Otaviano você não pode falar, é segredo’, e eu falei ‘Tá bom’. Eu estou há uns dois meses já, guardando esse segredo, e de repente, a louca da Globo solta esse anúncio. Bom, bora bailar", disse.
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