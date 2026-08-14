Xuxa faz declaração para Letícia Spiller, que cai no choro - Reprodução / TV Globo

Xuxa faz declaração para Letícia Spiller, que cai no choroReprodução / TV Globo

Publicado 14/08/2026 14:11





Durante o programa, Letícia revisitou momentos da carreira na televisão e acompanhou um compilado de imagens de sua trajetória. Na sequência, Xuxa apareceu em um vídeo e destacou qualidades pessoais e profissionais da artista.



"Ela é encantadora, como mãe ela é incrível, como profissional ela é estupenda. O sorriso dela é a coisa mais contagiante e deliciosa, mas a classe... Ela tem até para as coisas loucas", afirmou Xuxa.



A apresentadora também relembrou a relação com a ex-Paquita Pastel e falou sobre o carinho que mantém por Letícia desde a época em que trabalharam juntas.



"É uma delícia ficar sempre perto dela, trabalhar com ela, ser amiga dessa menina incrível. Lele, todos nós, todas as paquitas, todo mundo que te conhece gostaria de te dar um abraço e dizer que seu sorriso é lindo. Linda por dentro e por fora, a gente te gosta num grau exageradamente gostoso", declarou a Rainha dos Baixinhos.



Com lágrimas nos olhos, Letícia respondeu à mensagem e destacou que as duas conseguiram preservar a amizade ao longo dos anos.



"Meu amor, não tenho nem palavras. Te amo tanto, a gente soube preservar essa relação desde aquela época e eu sou muito grata a você Xuxa, eu te amo e você sabe disso", disse a atriz. Rio - Letícia Spiller , de 53 anos, se emocionou ao receber uma declaração de Xuxa, de 63, durante participação no "Encontro com Patrícia Poeta", da TV Globo, nesta sexta-feira (14). Ex-Paquita, a atriz chorou ao assistir à homenagem da apresentadora, com quem mantém uma amizade de longa data.Durante o programa, Letícia revisitou momentos da carreira na televisão e acompanhou um compilado de imagens de sua trajetória. Na sequência, Xuxa apareceu em um vídeo e destacou qualidades pessoais e profissionais da artista."Ela é encantadora, como mãe ela é incrível, como profissional ela é estupenda. O sorriso dela é a coisa mais contagiante e deliciosa, mas a classe... Ela tem até para as coisas loucas", afirmou Xuxa.A apresentadora também relembrou a relação com a ex-Paquita Pastel e falou sobre o carinho que mantém por Letícia desde a época em que trabalharam juntas."É uma delícia ficar sempre perto dela, trabalhar com ela, ser amiga dessa menina incrível. Lele, todos nós, todas as paquitas, todo mundo que te conhece gostaria de te dar um abraço e dizer que seu sorriso é lindo. Linda por dentro e por fora, a gente te gosta num grau exageradamente gostoso", declarou a Rainha dos Baixinhos.Com lágrimas nos olhos, Letícia respondeu à mensagem e destacou que as duas conseguiram preservar a amizade ao longo dos anos."Meu amor, não tenho nem palavras. Te amo tanto, a gente soube preservar essa relação desde aquela época e eu sou muito grata a você Xuxa, eu te amo e você sabe disso", disse a atriz.



Letícia Spiller na turnê de Xuxa



Além da homenagem, Letícia revelou que fará parte de uma das apresentações da turnê de despedida de Xuxa, "O Último Voo da Nave". A atriz confirmou presença no show previsto para o Maracanã, no Rio de Janeiro, no fim do ano.



"Eu estarei lá no Maracanã! Vai ser um momento muito gostoso! Eu falei: 'Xuxa, eu não pude estar agora na estreia, porque eu estava filmando em São Paulo e tal, mas eu quero estar presente lá no Maracanã. Eu sei que vocês já estão aí fazendo roupa e tudo, mas eu não preciso!'", comentou.



Segundo Letícia, Xuxa já organizou os detalhes para que ela participe do espetáculo ao lado das outras ex-Paquitas. "E aí ela falou: 'Já falei com o Marcelo aqui, já pegou suas medidas e você pega a coreografia com as meninas!'. E agora eu vou ter que botar a farda! Vou dançar e tudo!", revelou Letícia Spiller.



Xuxa abriu a turnê "O Último Voo da Nave" no mês passado, em São Paulo. O espetáculo revisita diferentes fases da carreira da apresentadora e reúne referências aos programas e números musicais que marcaram sua trajetória.