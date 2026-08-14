Junno Andrade é confirmado no Dança dos Famosos 2026Reprodução/Instagram

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Leticia Pessôa
Rio - Junno Andrade, de 62 anos, é o quarto participante confirmado no "Dança dos Famosos 2026". O anúncio da participação do ator na competição aconteceu nesta sexta-feira (14) nas redes sociais do programa "Domingão com Huck". 
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Junno Andrade é confirmado no 'Dança dos Famosos 2026' - Reprodução/Instagram
Junno Andrade vai integrar elenco de quadro no 'Domingão com Huck' - Reprodução/Instagram
Junno Andrade - Reprodução/Instagram
"O Junno Andrade vai somar no #DançadosFamosos do #Domingão! Na atuação e no gogó ele manda bem! Será que vai entregar na pista da dança? Vamos descobrir no próximo domingo!", informou o perfil da atração. 
Além do marido de Xuxa Meneghel, já foram anunciados no quadro Ticiane Pinheiro, Breno Ferreira e Otaviano Costa. 