Junno Andrade é confirmado no Dança dos Famosos 2026 - Reprodução/Instagram

Junno Andrade é confirmado no Dança dos Famosos 2026Reprodução/Instagram

Publicado 14/08/2026 18:09

Rio - Junno Andrade, de 62 anos, é o quarto participante confirmado no "Dança dos Famosos 2026" . O anúncio da participação do ator na competição aconteceu nesta sexta-feira (14) nas redes sociais do programa "Domingão com Huck".

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"O Junno Andrade vai somar no #DançadosFamosos do #Domingão! Na atuação e no gogó ele manda bem! Será que vai entregar na pista da dança? Vamos descobrir no próximo domingo!", informou o perfil da atração.

Além do marido de Xuxa Meneghel, já foram anunciados no quadro Ticiane Pinheiro, Breno Ferreira e Otaviano Costa.