Paolla Oliveira e Silvero Pereira dançam no 'Domingão' - Reprodução de vídeo / TV Globo

Paolla Oliveira e Silvero Pereira dançam no 'Domingão'Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 17/08/2026 09:37

Rio - Paolla Oliveira, de 44 anos, e Silvero Pereira surpreenderam o público ao fazer uma performance especial durante o "Domingão com Huck", da TV Globo, para apresentar os professores do "Dança dos Famosos" . Os artistas brilharam ao som do hit "Nuevayol", do cantor Bad Bunny.

Bicampeã no quadro, em 2009 e 2021, a atriz iniciou a coreografia atrás de uma cortina. Logo depois, ela exibiu todo o seu gingado ao lado dos outros bailarinos. Em outro momento, Silvero, campeão da temporada passada, se juntou a eles. Os atores mostraram samba no pé em um trecho da performance.

Confira a apresentação completa da Paolla Oliveira e Silvero Pereira juntos com os professores na abertura do Dança dos Famosos 2026 do #Domingão #DançaDosFamosos pic.twitter.com/GRJX86XXFt — QG PAOLLA OLIVEIRA (@QGPaolla) August 16, 2026

O desempenho de Paolla e Silvero foi elogiado pelos internautas. "Sério, não tem pra ninguém. A Paolla Oliveira simplesmente insana dançando 'Nuevayol', do Bad Bunny. Rainha", afirmou um usuário do X, antigo Twitter."A Paolla Oliveira é um acontecimento na dança. Diva, maravilhosa", comentou outro."Silvero Pereira e Paolla Oliveira arrebentaram na apresentação especial na estreia do quadro Dança dos Famosos 2026! Que espetáculo, meu povo", opinou uma terceira pessoa.

Outros comentários, como "Paolla e Silvero, artistas"; "Paolla Oliveira e Silvero Pereira: maiorais";"Dois ícones" e "Paolla Oliveira e Silvero Pereira entregando tudo!" também foram publicados.

No palco do "Domingão", Paolla deu uma dica para os novos participantes do quadro: "O negócio é vocês se divertirem, porque o processo vai ser um pouco desgastante. Mas se vocês se divertem e fazem amigos... O caminho é que tem que ser bom, a chegada não depende da gente, não é verdade?", afirmou.

Já Silvero aconselhou: "Escutem seus professores, eles estão aqui para auxiliar vocês. Acreditem, virem parceiros de verdade, prestem atenção. Essa corrida que vocês estão fazendo agora não é só sobre vocês. É especialmente destes professores."

Os participantes desta temporada do "Dança" são: Bianca Andrade, Léo Foguete, Pedro Scooby, Ticiane Pinheiro, MC Livinho, Lucas Guedez, Mell Muzzillo, Rita Guedes, Breno Ferreira, Giovana Cordeiro, Kenya Sade, Otaviano Costa, Bruna Griphao, Diego Martins, Gracyanne Barbosa e Junno Andrade.