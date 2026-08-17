Rio - Paolla Oliveira, de 44 anos, e Silvero Pereira surpreenderam o público ao fazer uma performance especial durante o "Domingão com Huck", da TV Globo, para apresentar os professores do "Dança dos Famosos". Os artistas brilharam ao som do hit "Nuevayol", do cantor Bad Bunny.
Bicampeã no quadro, em 2009 e 2021, a atriz iniciou a coreografia atrás de uma cortina. Logo depois, ela exibiu todo o seu gingado ao lado dos outros bailarinos. Em outro momento, Silvero, campeão da temporada passada, se juntou a eles. Os atores mostraram samba no pé em um trecho da performance.
O desempenho de Paolla e Silvero foi elogiado pelos internautas. "Sério, não tem pra ninguém. A Paolla Oliveira simplesmente insana dançando 'Nuevayol', do Bad Bunny. Rainha", afirmou um usuário do X, antigo Twitter."A Paolla Oliveira é um acontecimento na dança. Diva, maravilhosa", comentou outro."Silvero Pereira e Paolla Oliveira arrebentaram na apresentação especial na estreia do quadro Dança dos Famosos 2026! Que espetáculo, meu povo", opinou uma terceira pessoa.
Outros comentários, como "Paolla e Silvero, artistas"; "Paolla Oliveira e Silvero Pereira: maiorais";"Dois ícones" e "Paolla Oliveira e Silvero Pereira entregando tudo!" também foram publicados.
No palco do "Domingão", Paolla deu uma dica para os novos participantes do quadro: "O negócio é vocês se divertirem, porque o processo vai ser um pouco desgastante. Mas se vocês se divertem e fazem amigos... O caminho é que tem que ser bom, a chegada não depende da gente, não é verdade?", afirmou.
Já Silvero aconselhou: "Escutem seus professores, eles estão aqui para auxiliar vocês. Acreditem, virem parceiros de verdade, prestem atenção. Essa corrida que vocês estão fazendo agora não é só sobre vocês. É especialmente destes professores."
Os participantes desta temporada do "Dança" são: Bianca Andrade, Léo Foguete, Pedro Scooby, Ticiane Pinheiro, MC Livinho, Lucas Guedez, Mell Muzzillo, Rita Guedes, Breno Ferreira, Giovana Cordeiro, Kenya Sade, Otaviano Costa, Bruna Griphao, Diego Martins, Gracyanne Barbosa e Junno Andrade.