Blogueirinha retorna ao Multishow com novo programa ao vivo - Divulgação/Multishow

Blogueirinha retorna ao Multishow com novo programa ao vivoDivulgação/Multishow

Publicado 17/08/2026 13:54





Para a apresentadora, o programa representa um motivo para celebração: "Essa nova fase no Multishow, na TV, numa nova emissora, representa mais um degrau na minha carreira, onde eu sentia a necessidade de crescer profissionalmente, e isso está ligado com o meu emocional", disse. "Estou feliz com esse projeto, é o maior da minha vida e estou entrando de cabeça nele. Espero que todos gostem", completou. Rio – A Blogueirinha , personagem do influenciador e ator Bruno Matos, de 32 anos, irá apresentar novo programa no Multishow e no Globoplay. A atração inédita terá periodicidade semanal, e contará com entrevistas realizadas com convidados especiais em um estúdio com plateia.Para a apresentadora, o programa representa um motivo para celebração: "Essa nova fase no Multishow, na TV, numa nova emissora, representa mais um degrau na minha carreira, onde eu sentia a necessidade de crescer profissionalmente, e isso está ligado com o meu emocional", disse. "Estou feliz com esse projeto, é o maior da minha vida e estou entrando de cabeça nele. Espero que todos gostem", completou.

A nova produção acontece em um período de mudança, após a saída de Bruno da emissora digital DiaTV, em janeiro de 2026, devido ao encerramento de seu contrato fixo com a empresa.



O projeto contará com a direção de Vlad Nascimento, roteiro por Célio Porto e produção do Porta dos Fundos.



*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa