Rio – A Blogueirinha, personagem do influenciador e ator Bruno Matos, de 32 anos, irá apresentar novo programa no Multishow e no Globoplay. A atração inédita terá periodicidade semanal, e contará com entrevistas realizadas com convidados especiais em um estúdio com plateia.
Para a apresentadora, o programa representa um motivo para celebração: "Essa nova fase no Multishow, na TV, numa nova emissora, representa mais um degrau na minha carreira, onde eu sentia a necessidade de crescer profissionalmente, e isso está ligado com o meu emocional", disse. "Estou feliz com esse projeto, é o maior da minha vida e estou entrando de cabeça nele. Espero que todos gostem", completou.
A nova produção acontece em um período de mudança, após a saída de Bruno da emissora digital DiaTV, em janeiro de 2026, devido ao encerramento de seu contrato fixo com a empresa.
O projeto contará com a direção de Vlad Nascimento, roteiro por Célio Porto e produção do Porta dos Fundos.
*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa
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