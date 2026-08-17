Sabrina Sato comandará o programa ’Dog House Brasil’ - GNT/Lusca

Sabrina Sato comandará o programa ’Dog House Brasil’GNT/Lusca

Publicado 17/08/2026 20:03

Rio - Sabrina Sato iniciou as gravações de "Dog House Brasil" , novo programa do GNT e Globoplay, em São Paulo. A atração tem estreia marcada para 8 de outubro, com o total de 10 episódios, exibidos todas às quintas-feiras.

fotogaleria

O reality vai acompanhar encontros emocionantes e a jornada de adoção de cachorros resgatados. A apresentadora posou com um dos seus convidados mais que especiais e mostra um pouco do clima nos bastidores.

Ao longo dos episódios, o público também acompanhar o cotidiano de Sabrina Sato ao lado de seus cinco cachorros: Bupi, Maui, Coco, Lucky e Belinha.