Sabrina Sato comandará o programa ’Dog House Brasil’GNT/Lusca
Veja imagens de Sabrina Sato nas gravações de 'Dog House Brasil'
Novo reality do GNT estreia em outubro e está sendo filmado em São Paulo
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Blogueirinha comandará novo programa ao vivo no Multishow
Produção contará entrevistas com convidados especiais em um estúdio com plateia, e terá com periodicidade semanal
Remake da série 'Brilhante Victoria' ganha trailer oficial
Vídeo foi divulgado pela Netflix por meio das redes sociais; Próximo capítulo da produção começa dia 15 de outubro
Vídeo: Raul Gil fica sem calças durante o 'Programa Silvio Santos'
Apresentadora Patricia Abravanel deu risada da situação e brincou com o veterano: 'Meu pai que puxou'
Paolla Oliveira e Silvero Pereira arrasam em performance no 'Domingão'
Artistas dançaram ao som de 'Nuevayol', do cantor Bad Bunny, e receberam diversos elogios dos internautas: 'Ícones'
Com morte, emoção e reviravolta, 'Por Você' estreia nesta segunda-feira
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