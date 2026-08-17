Calça do Raul Gil cai durante programa do SBT - Reprodução de vídeo

Calça do Raul Gil cai durante programa do SBTReprodução de vídeo

Publicado 17/08/2026 10:24

Rio - Raul Gil protagonizou um momento inusitado durante o "Jogo das Três Pistas", no "Programa Silvio Santos", do SBT, neste domingo (16). O apresentador de 88 anos, que disputava o quadro contra Rodrigo Bocardi, ficou sem calças no palco. Patricia Abravanel se surpreendeu com a situação e deu risada.

"Caiu as calças igual do Silvio Santos (1930-2024)!", afirmou Patricia, se referindo ao episódio semelhante que ocorreu com o pai, em 2012. "Raul Gil, aconteceu o mesmo com o meu pai. Parece que foi você e o meu pai", avaliou a apresentadora, aos risos. "Para você ver o que o seu pai fez", disse Raul.

Patrícia, então, comentou: "Por que só acontecem essas coisas aqui no Programa Silvio Santos? É meu pai que puxou a sua calça! Ele falou, 'não vai só comigo não, vai o Raul Gil também'", brincou. "Microfone caiu com a calça", explicou o veterano.

A apresentadora, por fim, declarou: "Parece que foi combinado: a gente acabou de fazer uma vinheta dos 45 anos do SBT que tem o Silvinho com as calças caindo. E hoje acontece com o Raul Gil".

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